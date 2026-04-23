Νέα επιχείρηση διάσωσης 56 μεταναστών ανοιχτά της Κρήτης

Νέα επιχείρηση διάσωσης 56 μεταναστών σημειώθηκε το βράδυ της Πέμπτης 23/4 ανοιχτά της Κρήτης.

Συγκεκριμένα, υπό τον συντονισμό του ΕΚΣΕΔ υπήρξε εντοπισμός από ΠΛΣ μιας λέμβου με 56 μετανάστες στη θαλάσσια περιοχή 31 ναυτικών μιλίων νοτιοανατολικά των Καλών Λιμενών.

Στη συνέχεια υπήρξε η περισυλλογή αυτών από παραπλέον φορτηγό πλοίο με σημαία Μαδεϊρά. Πλέον, οι μετανάστες μεταφέρθηκαν στο λιμάνι των Καλών Λιμενών.