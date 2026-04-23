Γεωργιάδης: «Οι δικηγόροι μου θα προχωρήσουν αύριο σε αγωγή και μήνυση κατά του Βελόπουλου»

Στο γεγονός ότι θα καταθέσει μήνυση και αγωγή κατά του προέδρου της Ελληνικής Λύσης Κυριάκου Βελόπουλου έκανε γνωστό από το Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης.

Συγκεκριμένα, όπως τόνισε αιτία αποτελεί η κριτική που έχει δεχθεί για τη διαχείριση των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης και οι δηλώσεις που έχει κάνει σε πρόσφατη συνέντευξή του.

«Η κριτική που μας έχει ασκηθεί ότι θα έπρεπε να είχαμε χρησιμοποιήσει τα χρήματα του Ταμείου Ανάκαμψης για την πρόσληψη προσωπικού και όχι για ανακαίνισει υποδομών είναι και άδικη και ανόητη. Διότι δεν μπορούν τα χρήματα αυτά να χρησιμοποιηθούν για την πρόσληψη προσωπικού. Άρα όποιος το λέει αυτό, απλώς δεν ξέρει τι του γίνεται.

Προχθές έπρεπε να απαντήσω σε άλλον συκοφάντη που είπε ότι ξοδέψαμε δύο δισεκατομμύρια του Ταμείου Ανάκαμψης για να δώσουμε voucher σε ιδιώτες, για να ευνοήσω εγώ τις ιδιωτικές κλινικές και να πάρω μίζα. Μιλάμε για αδιανόητες μπούρδες.

Στα voucher στις ιδιωτικές κλινικές έχουμε δώσει εννέα εκατομμύρια. Δύο δισεκατομμύρια είναι σχεδόν το σύνολο του Ταμείου Ανάκαμψης για το Υπουργείου Υγείας. Το λέω γιατί η παραφιλολογία και η κακία που υπάρχει στην Ελλάδα είναι αδιανόητη» ανέφερε αρχικά για να προσθέσει:

«Σήμερα μου έστειλαν ένα βίντεο που ο κύριος Κυριάκος Βελόπουλος κατηγορεί ονομαστικά εμένα και εσένα Νίκο ότι είμαστε ο επόμενος στόχος της Κοβέσι, διότι μας έχει τσακώσει ότι έχουμε κάνει διασπάθιση δημοσίου χρήματος του Ταμείου Ανάκαμψης. Θα του ετοιμάσουν οι δικηγόροι μου αύριο αγωγή και μήνυση. Αυτά δεν είναι πολιτική. Άμα σου λέει θα σου φέρει η Κοβέσι φάκελο γιατί σε έχει πιάσει, εκτός αν δεν είναι κολαούζος της Κοβέσι να είναι στο γραφείο της να ξέρει τι ερευνά, προφανώς είναι συκοφάντης. Να έρθει στο δικαστήριο να το αποδείξει.

Όποιος αμφισβητεί την ηθική μας συγκρότηση θα έχει την ίδια αντιμετώπιση».