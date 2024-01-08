Έρχεται νέο κύμα κακοκαιρίας από την Τρίτη – Έντονα φαινόμενα και χιονοπτώσεις

Αλλάζει για μια ακόμη φορά το σκηνικό του καιρού από την Τρίτη προκαλώντας νέο κύμα κακοκαιρίας στη χώρα με τα φαινόμενα να είναι έντονα.

Βαρομετρικό χαμηλό από το Νότιο Ιόνιο, κινούμενο ανατολικά, θα προκαλέσει νέο κύμα κακοκαιρίας από τις απογευματινές ώρες σήμερα, αλλά κυρίως αύριο, με βροχές και τοπικά ισχυρές καταιγίδες κυρίως στα νότια τμήματα, ενώ παράλληλα η κάθοδος ψυχρών αέριων μαζών σε συνδυασμό με την κίνηση του βαρομετρικού χαμηλού, θα προκαλέσει χιονοπτώσεις σε χαμηλά υψόμετρα κυρίως της βορειοανατολικής χώρας.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα διαθέσιμα προγνωστικά στοιχεία του meteo.gr/Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, για σήμερα οι βροχοπτώσεις στα δυτικά τις απογευματινές ώρες θα ενταθούν και βαθμιαία θα επεκταθούν ανατολικά, επηρεάζοντας έως τις νυχτερινές ώρες την Πελοπόννησο, τα νησιά του Νότιου και Ανατολικού Αιγαίου. Τοπικές βροχές αναμένονται στα υπόλοιπα τμήματα της χώρας.

Κατά τη διάρκεια της αυριανής ημέρας, βροχές και τοπικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν κυρίως στα ανατολικά και νότια τμήματα, με τα φαινόμενα να είναι έντονα στις Κυκλάδες, την Κρήτη, τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, τα Δωδεκάνησα και τη Νότια Πελοπόννησο.

Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά και ημιορεινά τμήματα της Μακεδονίας, της Θεσσαλίας και πιθανόν της Εύβοιας, καθώς επίσης και σε περιοχές της Θράκης και των νησιών του Βορειοανατολικού Αιγαίου με χαμηλό υψόμετρο.

Σύμφωνα με την κατηγοριοποίηση του επεισοδίου βροχόπτωσης (Regional Precipitation Index), η οποία εφαρμόζεται από τη μονάδα Meteo του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, το επεισόδιο βροχόπτωσης για αύριο, οπότε αναμένονται τα πιο έντονα φαινόμενα, κατατάσσεται στην Κατηγορία 3 (Σημαντική).

Επιπλέον, θα σημειωθούν τοπικές χαλαζοπτώσεις στις Κυκλάδες, την Κρήτη, τα Δωδεκάνησα και πιθανόν τη νότια Πελοπόννησο. Επίσης, θα υπάρξει σημαντική ενίσχυση των ανέμων στο Αιγαίο, όπου θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις σχεδόν θυελλώδεις 7 Μποφόρ και τοπικά στο Βόρειο Αιγαίο θυελλώδεις 8 Μποφόρ. Η σημαντική πτώση της θερμοκρασίας θα γίνει ιδιαίτερα αισθητή αρχικά στα βόρεια και στη συνέχεια στα υπόλοιπα ανατολικά τμήματα.

