Απάτη σε βάρος του ΕΦΚΑ: “Μόλις τον κατήγγειλα μου μείωσε τον μισθό από 600 σε 300 ευρώ και χρειάστηκε να αποχωρήσω” – Τι είπε πρώην εργαζόμενη στο DEBATER

Μια καταγγελία πρώην εργαζόμενης, σχετικά με τις αποδοχές που λάμβανε αλλά και τα ποσά που, σύμφωνα με την ίδια, εμφανίζονταν στο όνομά της, αποτέλεσε την αφετηρία για να ξεκινήσει μια σειρά ερευνών και νομικών ενεργειών που αποκάλυψε ότι πίσω από τον πρόεδρο του ΛΑΟΣ, Φίλιππο Καμπούρη και τη σύζυγό του κρύβεται μια εγκληματική οργάνωση, που πραγματοποιούσε απάτες σε βάρος του e-ΕΦΚΑ.

Η ίδια υποστηρίζει ότι εργαζόταν αρχικά σε ιστοσελίδα και στη συνέχεια ως αρχισυντάκτρια σε εκπομπές που πραγματοποιούνταν στο πλαίσιο εξωτερικής παραγωγής, λαμβάνοντας, όπως καταγγέλλει, 600 ευρώ τον μήνα.

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«Μόλις τον κατήγγειλα μου μείωσε τον μισθό από 600 σε 300 ευρώ και χρειάστηκε να αποχωρήσω», αναφέρει χαρακτηριστικά στο DEBATER.

Η δικηγόρος της, Βιργινία Ξανθοπούλου, μιλώντας στο DEBATER, περιγράφει πώς, όπως υποστηρίζει, άρχισε να ξετυλίγεται το κουβάρι μετά την καταγγελία της εντολέως της.

«Με αφορμή την καταγγελία αυτή άρχισε να ξετυλίγεται το κουβάρι. Αρχικά εργαζόταν στο σάιτ που είχε και μετά ως αρχισυντάκτρια στις εκπομπές που είχε ως εξωτερική παραγωγή. Με 600 ευρώ μισθό μηνιαίως, χωρίς δώρα, τίποτα, βρέθηκε να παίρνει μισθούς ετησίως 20.000 ευρώ», αναφέρει η δικηγόρος.

Όπως υποστηρίζει, στη συνέχεια έγινε έρευνα προκειμένου να διαπιστωθεί από πού προέρχονταν τα ποσά που εμφανίζονταν στα οικονομικά στοιχεία της εργαζόμενης.

«Ψάξαμε να δούμε ποιοι είναι αυτοί που της έδιναν τα χρήματα αυτά χωρίς να παίρνει η ίδια τέτοια ποσά. Βρέθηκαν 6 εταιρείες από πίσω να της βάζουν 600άρια. Εταιρείες φαντάσματα στο ΓΕΜΗ», λέει η κ. Ξανθοπούλου.

Σύμφωνα με την ίδια, ζητήθηκε να διερευνηθεί ποιοι βρίσκονταν πίσω από τις συγκεκριμένες εταιρείες, ενώ έγινε προσπάθεια εξωδικαστικής επίλυσης της υπόθεσης.

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«Ζητήσαμε να δούμε ποιοι είναι πίσω από αυτό και ζητήσαμε να μπει μια τάξη εξωδικαστικά, πράγμα που δεν έγινε», υποστηρίζει.

«Τα 600 ευρώ στα κάνουμε 300»

Η δικηγόρος της πρώην εργαζόμενης υποστηρίζει ότι μετά την καταγγελία της ακολούθησε μείωση της αμοιβής της.

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«Μόλις το κατήγγειλε της είπαν “τα 600 στα κάνουμε 300”. Οπότε καταλαβαίνετε, αποχώρησε η ίδια», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Στη συνέχεια, σύμφωνα με την ίδια, η υπόθεση πήρε τον δρόμο της Δικαιοσύνης.

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«Κινηθήκαμε νομικά και μάλιστα την κρατούσε ως ασφαλισμένη ενώ είχε αποχωρήσει περίπου ένα έτος», καταγγέλλει η δικηγόρος.

Τα ποσά που εμφανίζονταν στις φορολογικές της αποδοχές

Το στοιχείο που, σύμφωνα με τη δικηγόρο, προκάλεσε την έντονη αντίδραση της πρώην εργαζόμενης ήταν τα ποσά που εμφανίζονταν ότι είχε λάβει σε ετήσια βάση.

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«Το 2023 εμφανίστηκε η πελάτισσά μου να παίρνει 19.500 και το 2024 20.700! Δεν έλαβε ποτέ τέτοια ποσά και έχασε κοινωνικές παροχές ως μητέρα διαζευγμένη με ένα παιδί», υποστηρίζει η Βιργινία Ξανθοπούλου.

Όπως εξηγεί, η διαφορά ανάμεσα στα ποσά που η ίδια υποστηρίζει ότι πραγματικά λάμβανε και στα ποσά που εμφανίζονταν στο όνομά της είχε ως αποτέλεσμα να επηρεαστεί η δυνατότητά της να λάβει κοινωνικές παροχές.

«Από εκεί ξεκίνησε η ίδια να δυσανασχετεί», καταλήγει η δικηγόρος.

Η υπόθεση βρίσκεται πλέον σε νομική διερεύνηση, με την πλευρά της πρώην εργαζόμενης να ζητά απαντήσεις για τα ποσά που, όπως υποστηρίζει, εμφανίστηκαν στο όνομά της χωρίς η ίδια να τα έχει λάβει.