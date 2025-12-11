Επιπλέον δρομολόγια ενόψει εορτών για το Τρένο Πηλίου

Επιπλέον δρομολόγια θα πραγματοποιήσουν οι αμαξοστοιχίες 3800 και 3801 του Τρένου του Πηλίου λόγω της αυξημένης ζήτησης και προς διευκόλυνση των εκδρομέων ενόψει Χριστουγέννων και Πρωτοχρονιάς.

Συγκεκριμένα, οι αμαξοστοιχίες 3800 και 3801 θα κυκλοφορήσουν στις ακόλουθες ημερομηνίες: 24, 25, 26, 31 Δεκεμβρίου 2025 και 1, 2, 5, 6 Ιανουαρίου 2026. Ειδικότερα, σύμφωνα με ενημέρωση της Hellenic Train, η αμαξοστοιχία 3800 θα αναχωρεί από τα Άνω Λεχώνια στις 10:00 και θα επιστρέφει από τις Μηλιές στις 15:00 (αμαξοστοιχία 3801), με ενδιάμεση στάθμευση 15 λεπτών στην Άνω Γατζέα και στις δύο κατευθύνσεις της διαδρομής.

Τα Σαββατοκύριακα, τα δρομολόγια θα εκτελούνται κανονικά, σύμφωνα με το ισχύον πρόγραμμα.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα δρομολόγια το επιβατικό κοινό μπορεί να ενημερωθεί στα κατά τόπους εκδοτήρια, την ηλεκτρονική έκδοση εισιτηρίων https://tickets.hellenictrain.gr., το 2130121010 (Ειδική τηλεφωνική γραμμή για τουριστικά τρένα) ή να επισκεφθεί την σχετική σελίδα της Hellenic Train εδώ.