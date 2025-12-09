Hellenic Train: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη γραμμή Θεσσαλονίκη-Σέρρες, αποκαταστάθηκε η κίνηση στο τμήμα Στρυμώνας – Σέρρες

Με ανακοίνωση της η Hellenic Train γνωστοποίησε τροποποιήσεις στα δρομολόγια στη Θεσσαλονίκη-Σέρρες-Θεσσαλονίκη λόγω έργων.

Σε νέα ανακοίνωση η εταιρεία ενημερώνει ότι “αποκαταστάθηκε η σιδηροδρομική κυκλοφορία στο τμήμα Στρυμώνας – Σέρρες – Στρυμώνας.”

Η ανακοίνωση:

Η Hellenic Train ενημερώνει το επιβατικό κοινό ότι, από σήμερα Τρίτη 9/12/2025 και μέχρι νεωτέρας, διακόπτονται μερικώς τα σιδηροδρομικά δρομολόγια στο τμήμα Στρυμώνα – Σέρρες – Στρυμώνα, λόγω αναγκαίων εργασιών στην υποδομή που εκτελούνται από τον Διαχειριστή Υποδομής ΟΣΕ – Σιδηρόδρομοι Ελλάδος.

Για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού, τα δρομολόγια των αμαξοστοιχιών 1634 (Θεσσαλονίκη – Σέρρες) και 1635 (Σέρρες – Θεσσαλονίκη), στο παραπάνω τμήμα, υποκαθίστανται από λεωφορεία της Hellenic Train, τα οποία θα πραγματοποιούν όλες τις ενδιάμεσες στάσεις, εκτός από τη στάση Σκοτούσσα.

Η Hellenic Train ευχαριστεί το επιβατικό κοινό για την κατανόηση.

Η ανακοίνωση για το τμήμα Στρυμώνας – Σέρρες – Στρυμώνας

Η Hellenic Train ενημερώνει το επιβατικό κοινό ότι, σύμφωνα με σχετική ενημέρωση από τον Διαχειριστή Υποδομής, ΟΣΕ – Σιδηρόδρομοι Ελλάδος, αποκαταστάθηκε η σιδηροδρομική κυκλοφορία στο τμήμα Στρυμώνας – Σέρρες – Στρυμώνας.

Ως εκ τούτου, σήμερα τα δρομολόγια των αμαξοστοιχιών 1634 (Θεσσαλονίκη – Σέρρες) και 1635 (Σέρρες – Θεσσαλονίκη), στο παραπάνω τμήμα, θα πραγματοποιηθούν κανονικά.

Η Hellenic Train ευχαριστεί το επιβατικό κοινό για την κατανόηση.