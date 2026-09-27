Επικαιροποίηση του έκτακτου δελτίου καιρού: Παραμένει η πορτοκαλί προειδοποίηση – Ποιες περιοχές θα βρεθούν στο επίκεντρο της κακοκαιρίας

Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία εξέδωσε νέα επικαιροποίηση του έκτακτου δελτίου επιδείνωσης καιρού, με κατά τόπους έντονες βροχές, καταιγίδες και πιθανές χαλαζοπτώσεις να αναμένονται για σήμερα, Κυριακή, 27 Σεπτεμβρίου ενώ οι άνεμοι στο Αιγαίο θα φτάσουν τοπικά τα 8 μποφόρ.

Παράλληλα, παραμένει η πορτοκαλί προειδοποίηση.

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Πιο συγκεκριμένα για σήμερα Κυριακή (27-09-2026) προβλέπονται:

1. Κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες και πιθανώς χαλαζοπτώσεις:

Στην Εύβοια, τις Κυκλάδες και πρόσκαιρα την Κρήτη έως το απόγευμα.

2. Θυελλώδεις βορειοανατολικοί άνεμοι έντασης 7 με 8 μποφόρ θα πνέουν τοπικά στο Αιγαίο.