Επικαιροποιήθηκε το έκτακτο δελτίο καιρού: Βροχές, καταιγίδες και ισχυροί άνεμοι – 112 για περιορισμό των μετακινήσεων σε περιοχές στην Κρήτη

Σε επικαιροποίηση του έκτακτου δελτίου επιδείνωσης του καιρού προχώρησε η ΕΜΥ, εκδίδοντας κόκκινη προειδοποίηση για βροχές και καταιγίδες.

Συγκεκριμένα, σήμερα Πέμπτη (01-10-2026) τοπικά ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται στα νότια της χώρας, κυρίως στην Κρήτη, καθώς και πολύ θυελλώδεις άνεμοι στο Αιγαίο.

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Πιο συγκεκριμένα προβλέπονται:

1. Κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες στην Κρήτη (κυρίως ν. Χανίων, ν. Ρεθύμνου). Επισημαίνεται ότι τα έντονα φαινόμενα, κατά διαστήματα, πιθανόν να συνεχιστούν έως το πρωί της Κυριακής (04-10-2026).

2. Τοπικά πολύ θυελλώδεις βορειοανατολικοί άνεμοι εντάσεως 8 με 9 μποφόρ στο Αιγαίο.

Μάλιστα, λίγο πριν τις 7:00 το πρωί της Πέμπτης, 1 Οκτωβρίου ήχησε το 112 προειδοποιώντας τους κατοίκους σε Ζωνιανά, Λιβάδια και Μυλοπόταμο να αποφύγουν τις μετακινήσεις.

⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣



🆘 Λόγω έντονων καιρικών φαινομένων να αποφεύγονται οι μετακινήσεις – επισκέψεις στα χωριά #Ζωνιανά #Λιβάδια και τον ορεινό όγκο #Μυλοποτάμου της Περιφερειακής Ενότητας #Ρεθύμνου



‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών.



ℹ️ https://t.co/mbLpAekqgN…— 112 Greece (@112Greece) October 1, 2026

Όπως αναφέρει και το meteo.gr, σήμερα αναμένονται τοπικές βροχές στις Κυκλάδες και στην Εύβοια, ενώ καταιγίδες που θα είναι κατά τόπους έντονες στην Κρήτη και στα Δωδεκάνησα.

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Οι καταιγίδες μάλιστα στα βόρεια και ορεινά τμήματα της Κρήτης θα είναι έντονα και θα έχουν διάρκεια.

Εξασθένηση αναμένεται από το απόγευμα της Πέμπτης.

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Ο καιρός σήμερα

Ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις, αυξημένες στα ανατολικά και νότια, με τοπικές βροχές στα ανατολικά ηπειρωτικά και στην Εύβοια και καταιγίδες στο Νότιο Αιγαίο, ισχυροί έως σχεδόν θυελλώδεις βόρειοι άνεμοι στο Αιγαίο, θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή.

Πιο αναλυτικά:

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Για την Πέμπτη 1 Οκτωβρίου 2026 προβλέπεται ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις, αυξημένες στα ανατολικά και νότια τμήματα, με τοπικές βροχές σε Ανατολική Θεσσαλία, Εύβοια, Ανατολική Στερεά, Ανατολική Πελοπόννησο, Κυκλάδες, ενώ τοπικές καταιγίδες θα σημειωθούν σε Κρήτη και Δωδεκάνησα. Τα φαινόμενα στα βόρεια και ορεινά τμήματα της Κρήτης θα είναι κατά τόπους έντονα και θα έχουν διάρκεια.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11 έως 25 βαθμούς στη Βόρεια Ελλάδα (στη Δυτική Μακεδονία από 5 έως 20 βαθμούς), 14 έως 23 βαθμούς στην Κεντρική και Νότια Ελλάδα, 13 έως 27 βαθμούς στη Δυτική Ελλάδα, 18 έως 22 βαθμούς στις Κυκλάδες και στην Κρήτη, 17 έως 26 βαθμούς στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και από 19 έως 27 βαθμούς στα Δωδεκάνησα.

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Οι άνεμοι θα πνέουν στο Αιγαίο από βόρειες διευθύνσεις ισχυροί έως σχεδόν θυελλώδεις 6-7 μποφόρ (με ριπές στα 80-90 km/h), ενώ στο Ιόνιο από ανατολικές διευθύνσεις ασθενείς έως σχεδόν μέτριοι 3-4 μποφόρ και πρόσκαιρα στον Πατραϊκό Κόλπο μέτριοι 4-5 μποφόρ.

Νεφώσεις παροδικά αυξημένες, με πιθανότητα τοπικών βροχών στα βόρεια και ορεινά τμήματα περιμένουμε την Πέμπτη στην Αττική. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 21 βαθμούς Κελσίου, αλλά στα βόρεια θα είναι 3-4 βαθμούς χαμηλότερη. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις μέτριοι έως ισχυροί 5-6 μποφόρ και στα ανατολικά σχεδόν θυελλώδεις 7 μποφόρ (με ριπές στα 80 km/h).

Ηλιοφάνεια περιμένουμε την Πέμπτη στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι στο Θερμαϊκό θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις ασθενείς.