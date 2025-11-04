Επιδείνωση του καιρού με βροχές και καταιγίδες – Πού θα είναι ισχυρά τα φαινόμενα

Βροχές και καταιγίδες αναμένονται σήμερα Τρίτη 4/11 στις περισσότερες περιοχές της χώρας, με την κακοκαιρία να επηρεάζει και την Αττική.

Πιο έντονα θα είναι τα φαινόμενα από το μεσημέρι και μετά, κυρίως σε Χαλκιδική, Βόρειο Αιγαίο, σε Στερεά Ελλάδα και στην Πελοπόννησο, ενώ η Αττική θα επηρεαστεί από αυτή τη μεταβολή και από το μεσημέρι θα εκδηλωθούν καταιγίδες και πιθανώς ισχυρά φαινόμενα οπότε και μπορεί να υπάρξουν τοπικά πλημμυρικά ζητήματα.

Πιο αναλυτικά, σύμφωνα με την πρόγνωση της ΕΜΥ, που έχει εκδώσει Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης Καιρού, σήμερα στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας θα εκδηλωθούν βροχές και καταιγίδες, με τα φαινόμενα να είναι κατά τόπους ισχυρά σε περιοχές κυρίως της ανατολικής ηπειρωτικής χώρας και του βόρειου Αιγαίου.

Οι άνεμοι θα είναι μεταβλητοί 3 με 4 ενώ στα δυτικά και βόρεια θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και από το μεσημέρι τοπικά 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση κυρίως στα βόρεια όπου δεν θα ξεπεράσει τους 19 βαθμούς. Στις υπόλοιπες περιοχές θα φτάσει τους 21 με 23 και τοπικά στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα τους 24 βαθμούς Κελσίου.

Τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους ισχυρά:

α. Στη Χαλκιδική και το βόρειο Αιγαίο (κυρίως περιοχή Λήμνου) από το μεσημέρι έως τις βραδινές ώρες.

β. Στις Σποράδες και την ανατολική Θεσσαλία (κυρίως Μαγνησία) από το απόγευμα.

γ. Στην ανατολική Στερεά (συμπεριλαμβανομένης της Αττικής) από νωρίς το απόγευμα έως και τις βραδινές ώρες.

δ. Στο νότιο Ιόνιο, τη δυτική Πελοπόννησο και την Αιτωλοακαρνανία πρόσκαιρα το απόγευμα.

Αναλυτική πρόγνωση για όλη τη χώρα

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες από το μεσημέρι. Τα φαινόμενα από νωρίς το απόγευμα έως και τις βραδινές ώρες θα είναι κατά τόπους ισχυρά.

Ανεμοι: Μεταβλητοί έως 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 13 έως 22 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και μέχρι το μεσημέρι, μεμονωμένες καταιγίδες.

Ανεμοι: Βορειοδυτικοί 4 με 5 και από το μεσημέρι 5 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 17 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και κυρίως στα θαλάσσια – παραθαλάσσια σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα στη Χαλκιδική από το μεσημέρι έως τις βραδινές ώρες θα είναι κατά τόπους ισχυρά.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4, από το μεσημέρι στην κεντρική Μακεδονία και από το απόγευμα στα ανατολικά, 5 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 08 έως 19 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα στο νότιο Ιόνιο, τη δυτική Πελοπόννησο και την Αιτωλοακαρνανία πρόσκαιρα τις απογευματινές ώρες, θα είναι κατά τόπους ισχυρά.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 και από το μεσημέρι στο Ιόνιο βόρειοι βορειοδυτικοί 4 με 5 και στα ανοιχτά 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 14 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες αρχικά στη Θεσσαλία, τις Σποράδες και τη βόρεια Εύβοια και από το μεσημέρι και στις υπόλοιπες περιοχές. Τα φαινόμενα από το απόγευμα στις Σποράδες και την ανατολική Θεσσαλία (κυρίως Μαγνησία) και από νωρίς το απόγευμα έως και τις βραδινές ώρες στην ανατολική Στερεά, θα είναι κατά τόπους ισχυρά.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4, στα βόρεια βόρειοι βορειοδυτικοί 4 με 5 και στις Σποράδες από το μεσημέρι τοπικά έως 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 11 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Αραιές νεφώσεις που από το μεσημέρι κατά τόπους θα πυκνώσουν και θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και από το απόγευμα στις δυτικές Κυκλάδες και από τη νύχτα στη δυτική Κρήτη σποραδικές καταιγίδες.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 2 με 4 μποφόρ και στα δυτικά νοτιοδυτικοί με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 15 έως 23 και τοπικά στην Κρήτη έως 24 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Αραιές νεφώσεις. Οι νεφώσεις στα βόρεια από το μεσημέρι θα πυκνώσουν και θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα από τις μεσημβρινές έως τις βραδινές ώρες, κυρίως στην περιοχή της Λήμνου, θα είναι κατά τόπους ισχυρά.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 και από το απόγευμα στα βόρεια βορειοανατολικοί 4 με 5 και βαθμιαία έως 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 14 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 3 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.