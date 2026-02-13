Επέστρεψε στο Λαύριο πλοίο με τελικό προορισμό τη Μήλο γιατί έχασε μια άγκυρα

Στο λιμάνι του Λαυρίου επέστρεψε το πλοίο “ΑΡΤΕΜΙΣ“, με 33 άτομα πλήρωμα, 57 επιβάτες, 25 ΙΧ, 2 Φ/Γ και 2 Δ/Κ, καθώς κατά την εκτέλεση δρομολογίου από Λαύριο για Κέα-Κύθνο-Σύρο-Πάρο-Νάξο-Ίο-Σίκινο-Φολέγανδρο-Κίμωλο και Μήλο, απώλεσε την αριστερή του άγκυρα.

Οι επιβάτες και τα οχήματα με προορισμό το λιμάνι της Κέας προωθήθηκαν με άλλο πλοίο, ενώ οι υπόλοιποι επιβάτες παραμένουν στο πλοίο.