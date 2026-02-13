Επέστρεψε στο Λαύριο πλοίο με τελικό προορισμό τη Μήλο γιατί έχασε μια άγκυρα
Οι επιβάτες με προορισμό την Κέα επιβιβάστηκαν σε άλλο πλοίο
Στο λιμάνι του Λαυρίου επέστρεψε το πλοίο “ΑΡΤΕΜΙΣ“, με 33 άτομα πλήρωμα, 57 επιβάτες, 25 ΙΧ, 2 Φ/Γ και 2 Δ/Κ, καθώς κατά την εκτέλεση δρομολογίου από Λαύριο για Κέα-Κύθνο-Σύρο-Πάρο-Νάξο-Ίο-Σίκινο-Φολέγανδρο-Κίμωλο και Μήλο, απώλεσε την αριστερή του άγκυρα.
Οι επιβάτες και τα οχήματα με προορισμό το λιμάνι της Κέας προωθήθηκαν με άλλο πλοίο, ενώ οι υπόλοιποι επιβάτες παραμένουν στο πλοίο.
