ΕΛΛΑΔΑ

Επέστρεψε στο Λαύριο πλοίο με τελικό προορισμό τη Μήλο γιατί έχασε μια άγκυρα

Οι επιβάτες με προορισμό την Κέα επιβιβάστηκαν σε άλλο πλοίο

Επέστρεψε στο Λαύριο πλοίο με τελικό προορισμό τη Μήλο γιατί έχασε μια άγκυρα
ΚΩΣΤΑΣ ΤΖΟΥΜΑΣ/EUROKINISSI
DEBATER NEWSROOM

Στο λιμάνι του Λαυρίου επέστρεψε το πλοίοΑΡΤΕΜΙΣ“, με 33 άτομα πλήρωμα, 57 επιβάτες, 25 ΙΧ, 2 Φ/Γ και 2 Δ/Κ, καθώς κατά την εκτέλεση δρομολογίου από Λαύριο για Κέα-Κύθνο-Σύρο-Πάρο-Νάξο-Ίο-Σίκινο-Φολέγανδρο-Κίμωλο και Μήλο, απώλεσε την αριστερή του άγκυρα.

Οι επιβάτες και τα οχήματα με προορισμό το λιμάνι της Κέας προωθήθηκαν με άλλο πλοίο, ενώ οι υπόλοιποι επιβάτες παραμένουν στο πλοίο.

