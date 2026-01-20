Έπεσε η ιστοσελίδα του ασφαλιστικού ταμείου των δημοσιογράφων (εικόνα)

Εδώ και αρκετές ώρες η ιστοσελίδα του ασφαλιστικού ταμείου των δημοσιογράφων του ΕΔΟΕΑΠ είναι εκτός λειτουργίας. Ασφαλισμένοι προσπαθούν να επισυνάψουν αποδείξεις για αποζημιώσεις από ιατρικές επισκέψεις και είναι αδύνατο.

Εκτός λειτουργίας είναι και η κεντρική ιστοσελίδα με πολλούς ασφαλισμένους να μην γνωρίζουν τι θα γίνει. Σύμφωνα με πληροφορίες το πρόβλημα θα λυθεί όσο πιο γρήγορα γίνεται. Ωστόσο από χθες οι δύο ιστοσελίδες είναι μη λειτουργικές με τους ασφαλισμένους να διαμαρτύρονται και με το δίκιο τους.