Ελληνοτουρκικά – Χάγη ή διάλογος: Ποια στρατηγική εξυπηρετεί σήμερα τα συμφέροντα της Ελλάδας;
Ελληνοτουρκικά – Χάγη ή διάλογος: Ποια στρατηγική εξυπηρετεί σήμερα τα συμφέροντα της Ελλάδας; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
Ελληνοτουρκικά – Χάγη ή διάλογος: Ποια στρατηγική εξυπηρετεί σήμερα τα συμφέροντα της Ελλάδας; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
ΕΛΛΑΔΑ

Έπεσε η ιστοσελίδα του ασφαλιστικού ταμείου των δημοσιογράφων (εικόνα)

Προβλήματα αντιμετωπίζουν οι χρήστες

Έπεσε η ιστοσελίδα του ασφαλιστικού ταμείου των δημοσιογράφων (εικόνα)
EUROKINISSI/ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ
ΛΑΖΟΣ ΜΑΝΤΙΚΟΣ

Εδώ και αρκετές ώρες η ιστοσελίδα του ασφαλιστικού ταμείου των δημοσιογράφων του ΕΔΟΕΑΠ είναι εκτός λειτουργίας. Ασφαλισμένοι προσπαθούν να επισυνάψουν αποδείξεις για αποζημιώσεις από ιατρικές επισκέψεις και είναι αδύνατο.

Εκτός λειτουργίας είναι και η κεντρική ιστοσελίδα με πολλούς ασφαλισμένους να μην γνωρίζουν τι θα γίνει. Σύμφωνα με πληροφορίες το πρόβλημα θα λυθεί όσο πιο γρήγορα γίνεται. Ωστόσο από χθες οι δύο ιστοσελίδες είναι μη λειτουργικές με τους ασφαλισμένους να διαμαρτύρονται και με το δίκιο τους.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
Ειδήσεις σήμερα
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΣΧΟΛΙΑ

ΕΛΛΑΔΑ

ΟΛΗ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ