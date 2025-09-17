Επανεξετάζεται το άσυλο του 32χρονου που συνελήφθη για σεξουαλικές επιθέσεις και εμπρησμό

Να επανεξεταστεί το καθεστώς ασύλου που έχει λάβει ο 32χρονος Σύρος, που συνελήφθη για σεξουαλικές επιθέσεις στο Αιγάλεω και για εμπρησμό στον Υμηττό, ζήτησε από την υπηρεσία ασύλου ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύρης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο κ. Πλεύρης ζήτησε από την αρμόδια υπηρεσία ασύλου να προβεί σε όλες τις διαδικασίες για την αναθεώρηση του καθεστώτος ασύλου που είχε χορηγηθεί στον 32χρονο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Όπως αναφέρουν αρμόδιες πηγές, ο κίνδυνος για τη δημόσια ασφάλεια ή η καταδίκη για ποινικό αδίκημα δικαιολογούν την αφαίρεση του καθεστώτος προστασίας που παρέχει το άσυλο.

Ο κατηγορούμενος, ήδη γνωστός στις αρχές από παλαιότερες υποθέσεις, μεταξύ αυτών και μια απόπειρα ανθρωποκτονίας τον περασμένο Μάιο στον Άγιο Παντελεήμονα, κυκλοφορούσε ελεύθερος με τον περιοριστικό όρο εμφάνισης μία φορά τον μήνα στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής του.

Ο 32χρονος ξεκίνησε τις επιθέσεις σε βάρος ανυποψίαστων γυναικών, λίγο μετά τις 13:30 το μεσημέρι της Δευτέρας στην οδό Κωνσταντινουπόλεως, όταν επιτέθηκε σε μια 24χρονη. Την έριξε στο έδαφος και την έφτυσε στο πρόσωπο.

Λίγη ώρα αργότερα παρενόχλησε 58χρονη γυναίκα στην οδό Ελλησπόντου, ενώ το αποκορύφωμα ήρθε με την παρενόχληση μιας 17χρονης στην πυλωτή της πολυκατοικίας της, όπου ο δράστης προχώρησε σε άσεμνες χειρονομίες.

Τα θύματα ειδοποίησαν την Άμεση Δράση και με τη βοήθεια συγγενών, ο 32χρονος εντοπίστηκε στη συμβολή των οδών Νίκαιας και Κύπρου, όπου ακινητοποιήθηκε πριν συλληφθεί από αστυνομικούς.

Σε βάρος του ασκήθηκαν διώξεις για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας, απειλή, εξύβριση και απλή σωματική βλάβη.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η υπόθεση όμως δεν σταματά εκεί. Όπως αποδείχθηκε, ο ίδιος άνδρας φέρεται σύμφωνα με τις αρχές να είχε προκαλέσει πυρκαγιά στον Υμηττό στις 7 Σεπτεμβρίου, ενώ εξετάζεται η συμμετοχή του σε ακόμη τρεις εμπρησμούς το καλοκαίρι.