ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 19 Οκτωβρίου

DEBATER NEWSROOM

Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα, 19 Οκτωβρίου; Το DEBATER όπως κάθε ημέρα σας ενημερώνει για τα ονόματα τα οποία έχουν σήμερα την τιμητική τους, προκειμένου να μην ξεχάσετε και να ευχηθείτε στα αγαπημένα σας πρόσωπα.

Σήμερα λοιπόν γιορτάζουν όσοι φέρουν τα ονόματα: Κλεοπάτρα, Κλειώ, Πάτρα, Πατρούλα, Πατρίτσα, Φήλιξ, Φίληξ, Φίλιξ, Φίληκας, Φίληξα, Φιλήκη, Φηλικίτη

Χρόνια σας πολλά!

Ειδήσεις σήμερα
ΕΛΛΑΔΑ

