ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 18 Δεκεμβρίου

Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 18 Δεκεμβρίου
Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα, 18 Δεκεμβρίου; Το DEBATER όπως κάθε ημέρα σας ενημερώνει για τα ονόματα τα οποία έχουν σήμερα την τιμητική τους, προκειμένου να μην ξεχάσετε και να ευχηθείτε στα αγαπημένα σας πρόσωπα.

Σήμερα λοιπόν γιορτάζουν όσοι φέρουν τα ονόματα: Σεβαστιανός, Σεβαστίνος, Σεβαστός, Σέβος, Σέβης
Φλώρα, Φλωρή, Φλωρίτσα, Φλώρος και Φλώρης.

Χρόνια σας πολλά!

