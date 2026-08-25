Εορτολόγιο 26 Αυγούστου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα Τετάρτη

Σήμερα, Τετάρτη 26 Αυγούστου 2026, η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά τη μνήμη των Αγίων Αδριανού και Ναταλίας.

Σύμφωνα με το εορτολόγιο, γιορτάζουν όσοι και όσες φέρουν τα ακόλουθα ονόματα:

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Αδριανός

Αδριανή

Ανδριαννή

Ανδριάνα

Αντριάνα

Ναταλία

Ναταλίνα

Ναταλή

Νάταλι

Χρόνια πολλά σε όλους και όλες που γιορτάζουν σήμερα!

Ποιους Αγίους τιμά η Εκκλησία στις 26 Αυγούστου

Εκτός από τους Αγίους Αδριανό και Ναταλία, το ορθόδοξο εορτολόγιο περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, τη μνήμη των:

Οσίου Ιωάσαφ, γιου του βασιλιά της Ινδίας Αβενίρ

Οσίου Τιθόη

Αγίων Εικοσιτριών Μαρτύρων

Αγίων Αττικού και Σισινίου

Οσίου Ιβιστίωνος

Αγίου Γελασίου

Οσίου Αδριανού εκ Ρωσίας

Οσίας Μαρίας Ιβάνοβνα του Ντιβέεβο

Συνάξεως της Υπεραγίας Θεοτόκου του Βλαδιμήρου

Οι Άγιοι Αδριανός και Ναταλία

Οι Άγιοι Αδριανός και Ναταλία έζησαν στη Νικομήδεια στις αρχές του 4ου αιώνα, την περίοδο των διωγμών κατά των Χριστιανών.

Σύμφωνα με την εκκλησιαστική παράδοση, ο Αδριανός υπηρετούσε ως αξιωματούχος του ρωμαϊκού κράτους. Βλέποντας το θάρρος με το οποίο Χριστιανοί αντιμετώπιζαν το μαρτύριο, συγκλονίστηκε και ομολόγησε δημόσια την πίστη του στον Χριστό.

Η απόφασή του οδήγησε στη σύλληψη και τη φυλάκισή του. Στο πλευρό του στάθηκε η σύζυγός του, Ναταλία, η οποία τον ενθάρρυνε να παραμείνει ακλόνητος στην πίστη του μέχρι το τέλος.

Ο Αδριανός υπέστη σκληρά βασανιστήρια και μαρτύρησε, ενώ η Ναταλία παρέμεινε αφοσιωμένη στη μνήμη του. Η Εκκλησία τιμά μαζί τους δύο Αγίους ως σύμβολα πίστης, αφοσίωσης και συζυγικής αγάπης.