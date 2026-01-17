Ρόδος: Εντοπίστηκε σορός στην παραλία Γενναδίου – Εντοπίστηκαν 33 αλλοδαποί

Σορός άνδρα εντοπίστηκε τις πρώτες πρωινές ώρες της ημέρας στη χερσαία ζώνη της παραλίας Γενναδίου, στη Ρόδο, έπειτα από ενημέρωση που έλαβε η αρμόδια Λιμενική Αρχή για την παρουσία αλλοδαπών στην περιοχή.

Άμεσα στο σημείο έσπευσαν στελέχη του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, τα οποία εντόπισαν τη σορό στην ξηρά. Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, πρόκειται για άνδρα αγνώστων λοιπών στοιχείων. Η σορός μεταφέρθηκε στο Νεκροτομείο του Γενικού Νοσοκομείου Ρόδου, όπου θα ακολουθηθεί η προβλεπόμενη διαδικασία.

Την ίδια ώρα, στην ευρύτερη χερσαία περιοχή, αστυνομικοί της Ελληνικής Αστυνομίας εντόπισαν συνολικά 33 αλλοδαπούς – οκτώ άνδρες, δώδεκα γυναίκες και δεκατρείς ανήλικους – οι οποίοι μεταφέρθηκαν στις αρμόδιες υπηρεσίες για τις απαραίτητες ενέργειες, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Την προανάκριση για την υπόθεση έχει αναλάβει το Κεντρικό Λιμεναρχείο Ρόδου, το οποίο παρήγγειλε τη διενέργεια νεκροψίας – νεκροτομής, προκειμένου να εξακριβωθούν τα ακριβή αίτια θανάτου του άνδρα και να διερευνηθεί ενδεχόμενη σύνδεση του περιστατικού με την παρουσία των αλλοδαπών στην περιοχή.