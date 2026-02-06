Βόλος: 72χρονος με άνοια οδηγούσε ανάποδα στην ΠΑΘΕ για να ανάψει κερί στην εκκλησία

Ένας 72χρονος με άνοια κρίθηκε ένοχος για επικίνδυνη οδήγηση και απείθεια, ο οποίος πριν 1,5 χρόνο συνελήφθη γιατί οδηγούσε ανάποδα στην παλαιά εθνική Αθηνών – Θεσσαλονίκη, προσπαθώντας να φτάσει σε εκκλησία για να ανάψει ένα κερί για συγγενικό του πρόσωπο που έχει αποβιώσει.

Πρωτόδικα είχε καταδικαστεί σε ποινή φυλάκισης 18 μηνών εξαγοράσιμη προς 10 ευρώ την ημέρα.

Σύμφωνα με το gegonota.news, το περιστατικό έγινε την παραμονή της 28ης Οκτωβρίου το 2024, όταν αστυνομικοί της Τροχαίας Αυτοκινητοδρόμων ΠΑΘΕ Μαγνησίας εντόπισαν τον τότε 72χρονο να οδηγεί δίκυκλη μοτοσικλέτα χωρίς δίπλωμα, κινούμενος στο ρεύμα προς Αθήνα, αλλά με πορεία προς Θεσσαλονίκη.

Όπως αναφέρθηκε κατά τη διάρκεια της ακροαματικής διαδικασίας, ο ηλικιωμένος φέρεται να αντιμετωπίζει προβλήματα άνοιας και κατάθλιψης. Την ημέρα του περιστατικού βρισκόταν σε χωριό της ευρύτερης περιοχής της Ελασσόνας και, χρησιμοποιώντας τη μοτοσικλέτα του γιου του, ξεκίνησε με πρόθεση να μεταβεί σε εκκλησία για να ανάψει κερί στη μνήμη συγγενών του που έχουν φύγει από τη ζωή.

Στην πορεία, ωστόσο, φαίνεται πως έχασε τον προσανατολισμό του, με αποτέλεσμα να καταλήξει στον αυτοκινητόδρομο και να κινείται στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας.

Ο κατηγορούμενος δεν εμφανίστηκε αυτοπροσώπως στο δικαστήριο, αλλά εκπροσωπήθηκε από τον συνήγορό του, ο οποίος υπέβαλε αίτημα αναγνώρισης μειωμένου καταλογισμού, επικαλούμενος την επιβαρυμένη κατάσταση της υγείας του.

Το δικαστήριο απέρριψε το συγκεκριμένο αίτημα, ωστόσο έκανε δεκτό το ελαφρυντικό του πρότερου σύννομου βίου.