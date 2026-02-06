Θεσσαλονίκη: Γυναίκα έπεσε από τον 4ο όροφο πολυκατοικίας – Νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση

Στη Θεσσαλονίκη σημειώθηκε ένα σοβαρό περιστατικό, καθώς έπεσε από τον 4ο όροφο πολυκατοικίας μία 61χρονη και νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση.

Σύμφωνα με όσα γράφει το Thestival.gr, για άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες έπεσε η 61χρονη γυναίκα από τον 4ο όροφο πολυκατοικίας.

Επί τόπου οι διασώστες του ΕΚΑΒ διασωλήνωσαν την γυναίκα λόγω της σοβαρότητας της κατάστασης και στη συνέχεια διακομίσθηκε στο εφημερεύων Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «Ιπποκράτειο» σε κρίσιμη κατάσταση.

Τα αίτια του περιστατικού διερευνούν οι αρμόδιες αρχές.