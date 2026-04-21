Παναθηναϊκός AKTOR – Μονακό: «Πράσινο» προβάδισμα (49-34) στο πρώτο ημίχρονο της μάχης στο T-Center

Ο Παναθηναϊκός AKTOR πήγε στα αποδυτήρια για το πρώτο ημίχρονο μπροστά στο σκορ με 49-34 κόντρα στην Μονακό για τα play-in της Euroleague.

Συγκεκριμένα, οι «πράσινοι» μπήκαν αποφασισμένοι να επιβάλλουν τον ρυθμό τους κόντρα στους Γάλλους των 8 παικτών και τα κατάφεραν. Να θυμίσουμε, ότι ο νικητής του αγώνα θα τερματίσει στην 7η θέση και θα βρει απέναντι του στα Playoffs την 2η Βαλένθια με μειονέκτημα έδρας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Από την άλλη ο ηττημένος θα βρει απέναντι του τον νικητή του αγώνα Μπαρτσελόνα-Ερυθρός Αστέρας και όποιος κερδίσει θα πάρει την 8η θέση και θα κοντραριστεί με τον Ολυμπιακό, με τους πρωτοπόρους «ερυθρόλευκους» να έχουν το πλεονέκτημα έδρας.