Παναθηναϊκός AKTOR – Μονακό: «Πράσινο» προβάδισμα (49-34) στο πρώτο ημίχρονο της μάχης στο T-Center
Ένα ημίχρονο από την πρόκριση στα playoffs της Euroleague
Ο Παναθηναϊκός AKTOR πήγε στα αποδυτήρια για το πρώτο ημίχρονο μπροστά στο σκορ με 49-34 κόντρα στην Μονακό για τα play-in της Euroleague.
Συγκεκριμένα, οι «πράσινοι» μπήκαν αποφασισμένοι να επιβάλλουν τον ρυθμό τους κόντρα στους Γάλλους των 8 παικτών και τα κατάφεραν. Να θυμίσουμε, ότι ο νικητής του αγώνα θα τερματίσει στην 7η θέση και θα βρει απέναντι του στα Playoffs την 2η Βαλένθια με μειονέκτημα έδρας.
“OH MY GOODNESS 🤯”@ThiasLsf leaving the commentator speechless#MotorolaMagicMoment @Moto | @Paobcgr pic.twitter.com/1W4Wjj5Dxm— EuroLeague (@EuroLeague) April 21, 2026
Από την άλλη ο ηττημένος θα βρει απέναντι του τον νικητή του αγώνα Μπαρτσελόνα-Ερυθρός Αστέρας και όποιος κερδίσει θα πάρει την 8η θέση και θα κοντραριστεί με τον Ολυμπιακό, με τους πρωτοπόρους «ερυθρόλευκους» να έχουν το πλεονέκτημα έδρας.
