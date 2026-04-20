Συναγερμός για 44χρονη μητέρα που αγνοείται στο Ηράκλειο
Η δήλωση εξαφάνισης της 44χρονης έγινε από τον 20χρονο γιο της
Σε εξέλιξη βρίσκονται έρευνες των αρχών στο Ηράκλειο της Κρήτης για τον εντοπισμό 44χρονης μητέρας που εξαφανίστηκε από την περιοχή των Δαφνών.
Σύμφωνα με το neakriti.gr, η δήλωση εξαφάνισης της 44χρονης έγινε από τον 20χρονο γιο της. Σύμφωνα με τα όσα ανέφερε η μητέρα του έφυγε από το σπίτι με το αυτοκίνητό της και από εκείνη τη στιγμή δεν έχει υπάρξει καμία επικοινωνία ή ένδειξη για το πού βρίσκεται.
Οι αστυνομικές αρχές κινητοποιήθηκαν άμεσα, εξετάζοντας όλα τα διαθέσιμα στοιχεία και πραγματοποιώντας έρευνες για τον εντοπισμό της.
Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η 44χρονη δεν αντιμετωπίζει κάποιο γνωστό πρόβλημα υγείας.
