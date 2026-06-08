Ελευσίνα: Συνελήφθη 29χρονος οδηγός αυτοκινήτου που εγκατέλειψε μοτοσικλετιστή και προσέκρουσε σε 4 ΙΧ

Ένας 29χρονος οδηγός αυτοκινήτου συνελήφθη το βράδυ του Σαββάτου στην Ελευσίνα, αντιμετωπίζοντας κατηγορίες για επικίνδυνη οδήγηση, παραβίαση των υποχρεώσεων οδηγού σε περίπτωση τροχαίου ατυχήματος, καθώς και για στέρηση άδειας οδήγησης και πινακίδων κυκλοφορίας.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 21:55. Ο 29χρονος κινούνταν με Ι.Χ. αυτοκίνητο επί της οδού Ελευθερίου Βενιζέλου, με κατεύθυνση προς τη Λιγνού, όταν, υπό συνθήκες που διερευνώνται, συγκρούστηκε με δίκυκλη μοτοσικλέτα που οδηγούσε 59χρονος άνδρας.

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Από τη σύγκρουση, το δίκυκλο εξετράπη της πορείας του, ενώ το αυτοκίνητο προσέκρουσε και σε σταθμευμένο όχημα. Ο οδηγός του Ι.Χ., αντί να παραμείνει στο σημείο και να παράσχει βοήθεια, εγκατέλειψε τον τραυματισμένο μοτοσικλετιστή και αποχώρησε.

Ο 59χρονος δικυκλιστής τραυματίστηκε ελαφρά και μεταφέρθηκε για την παροχή των πρώτων βοηθειών στο Νοσοκομείο «Γεννηματάς».

Λίγη ώρα αργότερα, ο 29χρονος συνέχισε την πορεία του και στην οδό Σολωμού, στην Ελευσίνα, προσέκρουσε σε ακόμη τρία σταθμευμένα οχήματα. Από τη νέα πρόσκρουση τραυματίστηκε σοβαρά και διακομίστηκε με ασθενοφόρο στο Τζάνειο Νοσοκομείο για νοσηλεία.

Οι αστυνομικές αρχές προχώρησαν στη σύλληψή του, ενώ διενεργείται προανάκριση για τη διακρίβωση των ακριβών συνθηκών κάτω από τις οποίες σημειώθηκαν τα δύο διαδοχικά τροχαία περιστατικά.