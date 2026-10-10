Ελευσίνα: Παραδόθηκε και ο 18χρονος για την επίθεση με μαχαίρι στον 32χρονο – Ποινική δίωξη στον 22χρονο

Νέα εξέλιξη σημειώθηκε το απόγευμα του Σαββάτου (10/10) στην υπόθεση της αιματηρής επίθεσης σε βάρος 32χρονου στην Ελευσίνα, καθώς, σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του DEBATER, παραδόθηκε και ο δεύτερος νεαρός που αναζητούνταν από τις αστυνομικές αρχές.

Πρόκειται για τον 18χρονο που φέρεται να εμπλέκεται στην επίθεση με μαχαίρι, η οποία σημειώθηκε την Πέμπτη 8 Οκτωβρίου.

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Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο 18χρονος εμφανίστηκε στα δικαστήρια της πρώην Σχολής Ευελπίδων, την ώρα που ο 22χρονος συγκατηγορούμενός του οδηγούνταν στο Αυτόφωρο.

Ποινική δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας στον 22χρονο

Στο μεταξύ, ποινική δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας από πρόθεση κατά συναυτουργία, καθώς και για αδικήματα σχετικά με τη νομοθεσία περί όπλων, ασκήθηκε σε βάρος του 22χρονου που είχε παραδοθεί στις Αρχές το βράδυ της Παρασκευής (9/10).

Ο 22χρονος παραπέμφθηκε σε ανακριτή, ενώ, όπως αποκάλυψε πρώτο το DEBATER, το απόγευμα του Σαββάτου (10/10) παραδόθηκε στην Ευελπίδων και ο 18χρονος που αναζητούνταν για την ίδια υπόθεση.

Ελευσίνα: Είχε παραδοθεί πρώτος ο 22χρονος

Υπενθυμίζεται ότι ο 22χρονος είχε παρουσιαστεί το βράδυ της Παρασκευής (9/10) στην Ασφάλεια Δυτικής Αττικής, συνοδευόμενος από τον δικηγόρο του.

Σε βάρος του είχε σχηματιστεί δικογραφία για επικίνδυνη σωματική βλάβη κατά συναυτουργία και παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων.

Ο ίδιος, σύμφωνα με τις πληροφορίες που είχαν γίνει γνωστές, υποστήριξε ότι ο 32χρονος τού επιτέθηκε πρώτος.

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Ο 18χρονος εξακολουθούσε μέχρι σήμερα να αναζητείται, καθώς φέρεται να είχε συμμετοχή στον τραυματισμό του 32χρονου.

Το χρονικό της αιματηρής επίθεσης

Το περιστατικό σημειώθηκε το απόγευμα της Πέμπτης (8/10), όταν ο 32χρονος δέχθηκε επίθεση από δύο νεαρούς στην Ελευσίνα, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί από αιχμηρό αντικείμενο.

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Ο τραυματίας μεταφέρθηκε αρχικά στο Κέντρο Υγείας Ελευσίνας και στη συνέχεια στο Τζάνειο Νοσοκομείο.

Όπως είχε μεταδώσει το DEBATER, οι αστυνομικές αρχές ταυτοποίησαν τους δύο νεαρούς, ηλικίας 22 και 18 ετών, οι οποίοι φέρονται να συνδέονται με τον ακροδεξιό χώρο.

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Ο 32χρονος έχει καταγγείλει ότι η επίθεση είχε ιδεολογικά κίνητρα, ενώ οι ακριβείς συνθήκες του περιστατικού αποτελούν αντικείμενο της έρευνας των αρμόδιων αρχών.

Με την εμφάνιση και του 18χρονου στην Ευελπίδων, καταγράφεται μια νέα εξέλιξη στη δικαστική διερεύνηση της υπόθεσης.