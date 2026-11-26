Με την κατάθεση των απόψεων των ενδιαφερόμενων φορέων, συνεχίστηκε στην κοινοβουλευτική επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων, η επεξεργασία του σχεδίου νόμου του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης «Κανόνες στη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης στην αγορά εργασίας – Προστασία εργαζομένων στις πλατφόρμες – Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2024/2831 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2024 – Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις – Λοιπές διατάξεις».

Ο πρόεδρος της Νομοπαρασκευαστικής Επιτροπής για την Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2831 του 2024, Ιω. Σκανδάλης αναφέρθηκε στις «εκτεταμένες ακροάσεις των κοινωνικών εταίρων» από την Επιτροπή και σημείωσε ότι οι ρυθμίσεις του συγκεκριμένου σχεδίου νόμου είναι «η πρώτη θεσμικά ολοκληρωμένη προσπάθεια θέσης ορίων στη χρήση των αλγορίθμων και της τεχνητής νοημοσύνης στην εργασία».

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Η κα Σοφία Καζάκου, νομική σύμβουλος της Γενικής Συνομοσπονδίας Εργατών Ελλάδος είπε ότι ο τρόπος που το νομοσχέδιο ενσωματώνει την ευρωπαϊκή οδηγία στο άρθρο 6 με την εισαγωγή του θετικού τεκμηρίου (υπέρ της Σύμβασης Εξαρτημένης Εργασίας) «δεν συνιστά διαδικαστική διευκόλυνση του εργαζομένου, ιδίως με τον αριθμό των επτά κριτηρίων, που θέτει περιοριστικά, και που «δυσχεραίνουν στην πράξη την αποδεικτική θέση του εργαζομένου».

Ο κ. Θεόδωρος Λύτρας, πρόεδρος του Συμβουλίου Διοίκησης της Ανεξάρτητης Αρχής Επιθεώρησης Εργασίας, είπε ότι με το νομοσχέδιο αυτό, και την εφαρμογή των διατάξεων κοινοτικής προελεύσεως «διευκολύνεται σημαντικά η επιθεώρηση εργασίας στο έργο της».

Η κα Μαρία Ψάλλα, αναπληρωματικό μέλος της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, εξέφρασε τη θέση ότι οι ρυθμίσεις των άρθρων 8-14 που σχετίζονται με την επεξεργασία των δεδομένων «κινούνται στη σωστή κατεύθυνση» ενώ ζήτησε την επαρκή στελέχωση της Αρχής λόγω του επιπλέον έργου που της ανατίθεται.

Ο κ. Θεοδόσης Σκερλέτσης, πρόεδρος του Σωματείου Αυτοαπασχολουμένων Διανομέων Θεσσαλονίκης, υπογράμμισε τα ζητήματα «διαφάνειας στον καθορισμό της αμοιβής μας, στα κριτήρια ανάθεσης κάθε έργου που λαμβάνουμε, τον ελεύθερο καθορισμό του ωραρίου, που ο προηγούμενος νόμος 4808 τον καθόριζε. Εδώ υπάρχει μια ασάφεια και δεν βλέπουμε ξεκάθαρα πράγματα. Δεν μπορεί η πλατφόρμα να μου λέει εμένα πότε θα δουλεύω, πότε θα σταματήσω» είπε χαρακτηριστικά ο κ. Σκερλέτσης και συνέχισε με το ζήτημα της ελεύθερης επιλογής έργων: «Υπάρχει πραγματική δυσκολία να απορρίψουμε ή να αποδεχτούμε κάποια έργα που μας προσφέρονται». Εν συνεχεία, είπε ότι «αυτή τη στιγμή, οι πλατφόρμες ασκούν διευθυντικό δικαίωμα στους αυτοαπασχολούμενους διανομείς, με αποτέλεσμα να υπάρχουν ποινές κατά τη διάρκεια της εργασίας, παύσεις προσωρινές ή υποχρεωτικά διαλείμματα και ακόμα και κλείσιμο λογαριασμού που αφήνουν συναδέρφους εκτός δουλειάς». Κρίσιμο χαρακτήρισε επίσης το θέμα του ελέγχου των υπεργολάβων «οι οποίοι μας δημιουργούν ένα θέμα ανταγωνισμού [. . .] κάποια ID δουλεύονται από ένα και δύο και τρεις ανθρώπους. Στην ουσία μας παίρνουν έργα. Θα θέλαμε να ασκείται έλεγχος από τις ίδιες τις εταιρείες και φυσικά από την Επιθεώρηση Εργασίας σε ό,τι αφορά τους μισθωτούς εργαζόμενους στους υπεργολάβους και να συνδεθούν όλοι με την κάρτα εργασίας» είπε ο κ. Σκερλέτσης.

Ο κ. Ιωάννης Μουσούλης, πρόεδρος του Σωματείου Εργασίας Διανομέων Πλατφορμών και Ταχυμεταφορέων Ελλάδος είπε ότι μεγάλο μέρος των προτάσεων του Σωματείου «έχει ενσωματωθεί». Ζήτησε από την Πολιτεία να αναγνωρίσει τα σωματεία μικτής εκπροσώπησης (που περιλαμβάνουν μισθωτούς και αυταπασχολούμενους) «γιατί η εργασιακή πραγματικότητα έχει αλλάξει και η συνδικαλιστική εκπροσώπηση πρέπει να ακολουθήσει». Για το τεκμήριο της εξαρτημένης εργασίας είπε ότι συμφωνεί με την πρόβλεψή του, «αλλά ζητάμε ουσιαστικά κριτήρια που θα εξετάσουν τη πραγματική φύση της εργασίας». Παράλληλα παρουσίασε φωτογραφίες τραυματισμένων διανομέων τονίζοντας ότι «πρόκειται για εργατικά ατυχήματα και όχι για τροχαία, όπως καταγράφονται» και ζήτησε την «αναγνώριση της επικινδυνότητας του επαγγέλματος και στον κλάδο των ψηφιακών πλατφορμών καθώς και την απαγόρευση αλγοριθμικών μπόνους που ενθαρρύνουν την επικίνδυνη οδήγηση».

Η κα Ειρήνη Μωραΐτη, πρόεδρος του Σωματείου Εργαζομένων της Wolt, είπε ότι το νομοσχέδιο «δεν προβλέπεται να βελτιώσει τη σκληρή καθημερινότητα των εργαζόμενων στις πλατφόρμες». Όπως είπε, διατηρεί τη διάκριση ανάμεσα στους μισθωτούς και όσους εμφανίζονται ως αυτοαπασχολούμενοι, ακόμα και εάν η πραγματική οργάνωση της εργασίας καθορίζεται εξ ολοκλήρου από την πλατφόρμα. Για το τεκμήριο της εξαρτημένης εργασίας, η κα Μωραΐτη είπε ότι η διεκδίκηση της μπορεί να απαιτήσει προσφυγή στις αρμόδιες Αρχές και τη Δικαιοσύνη.

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Το τεκμήριο είναι μαχητό, αφήνει περιθώρια στις μεγάλες πλατφόρμες να το προσβάλουν και δεν εξασφαλίζει ολόπλευρα τον εργαζόμενο με όλα τα εργασιακά ασφαλιστικά δικαιώματα, υποστήριξε η κα Μωραΐτη Σημείωσε επίσης ότι το νομοσχέδιο δεν καταργεί την εργολαβική εργασία ούτε εξασφαλίζει την άμεση σύνδεση του εργαζομένου με την πραγματική εργοδοσία. «Χιλιάδες εργαζόμενοι στους λεγόμενους “ στολάρχες”, στην πλειοψηφία τους μετανάστες, βιώνουν το πιο σκληρό πρόσωπο της εκμετάλλευσης» ανέφερε η πρόεδρος του Σωματείου Εργαζομένων της Wolt: «Έχει στηθεί ένα μεγάλο δίκτυο εργολαβίας όπου οι εργαζόμενοι δουλεύουν σε καθεστώς ομηρίας χωρίς ωράρια, χωρίς ασφάλιση, αόρατοι στο ΕΡΓΑΝΗ, με εκδικητικές ποινές, αν δεν είναι αρκετά αποδοτικοί για τον εργολάβο, ακόμα και με παρακράτηση των νόμιμων εγγράφων τους» είπε χαρακτηριστικά. Ζήτησε ακόμα την «κατάργηση του δικτύου των εργολάβων και όχι τη διαιώνιση αυτού, που έχει θύματα χιλιάδες εργαζόμενους και ανοχή από τις εταιρείες και την κυβέρνηση».

Η κα Κατερίνα Δασκαλάκη, διευθύντρια του τομέα Εργασιακών Σχέσεων και Κοινωνικού Διαλόγου του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών μίλησε θετικά για την προηγηθείσα διαβούλευση, αποτέλεσμα της οποίας ήταν «να ληφθούν υπόψη σε μεγάλο βαθμό οι θέσεις των κοινωνικών εταίρων και να υπάρξει συμφωνία όλων επί των βασικών σημείων του κειμένου». Μεταξύ άλλων, αναφέρθηκε στην ευθύνη των πλατφορμών και των διαμεσολαβητών, λέγοντας ότι αξιολογεί θετικά ότι το νομοσχέδιο λαμβάνει υπόψη τη σφαίρα εξουσίας κάθε μέρους, υπό τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις: «Η πρόβλεψη αυτή αποτρέπει τη δυσανάλογη επιβάρυνση μιας πλατφόρμας για παραβάσεις που οφείλονται αποκλειστικά σε ενέργειες του διαμεσολαβητή, τις οποίες η ίδια δεν μπορεί να ελέγξει ή να αποτρέψει».

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Ο κ. Γιώργιος Θανόπουλος, προϊστάμενος της Μονάδας Έρευνας, Τεκμηρίωσης και Ανάλυσης του Ινστιτούτου των Μικρών Επιχειρήσεων της Γενικής Ομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδος, είπε ότι η υπουργός κα Κεραμέως έλαβε υπόψη «αρκετές από τις παρατηρήσεις που κάναμε» για τα θέματα της οδηγίας, ωστόσο για τη διάταξη που αφορά στις γονικές άδειες είπε ότι «η ταυτόχρονη τετράμηνη απουσία ενός ζευγαριού γονέων που εργάζονται στον εργοδότη ή η οχτάμηνη απουσία ενός εργαζόμενου, δημιουργούν σοβαρά λειτουργικά κενά και θέτουν σε δοκιμασία τη βιωσιμότητα των μικρών επιχειρήσεων. Για να παραμείνει η κοινωνική πολιτική βιώσιμη στην πράξη, προτείνουμε τουλάχιστον θέσπιση ειδικού προγράμματος της ΔΥΠΑ για την επιδοτούμενη αντικατάσταση των εργαζομένων που απουσιάζουν με γονική άδεια, αποκλειστικά για τις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις» είπε ο κ. Θανόπουλος.

Ο κ. Αντώνης Μέγγουλης, εκ μέρους της Ελληνικής Συνομοσπονδίας Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας, είπε ότι πολλές από τις παρατηρήσεις που υποβάλαμε στον προηγηθέντα διάλογο ενσωματώθηκαν στο τελικό κείμενο. Παρατήρησε πάντως ότι «δεν αποσαφηνίζεται ποιες επιχειρήσεις εμπορικού χαρακτήρα και με ποιους όρους θεωρείται ότι υπάγονται στον νόμο» και ζήτησε «να συμπεριληφθεί ειδικό κεφάλαιο με παραδείγματα για την οριοθέτηση και αποσαφήνιση των υπόχρεων επιχειρήσεων και ειδικά των μικρομεσαίων».

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Ο κ. Σπ. Μοναστηριώτης, εκπρόσωπος της πλατφόρμας Wolt, ευχαρίστησε το υπουργείο Εργασίας για την έκταση του διαλόγου, ενώ ξεχώρισε, όπως είπε, «τον εξαντλητικό κατάλογο των κριτηρίων του τεκμηρίου μαζί με τη συνολική εκτίμηση των πραγματικών περιστατικών». «Εξίσου σημαντική θεωρούμε τη σύνδεση της αλληλέγγυας ευθύνης με τη σφαίρα εξουσίας κάθε μέρους» είπε ο κ. Μοναστηριώτης.

Ο κ. Γεώργιος Ξενοκράτης, εκπρόσωπος Bolt, σημείωσε ότι στην αιτιολογική έκθεση του νομοσχεδίου ήδη αναγνωρίζεται η διάκριση, ότι όταν οι βασικοί όροι της εργασίας καθορίζονται από τον νόμο, η πλατφόρμα, δεν θεωρείται ότι οργανώνει την εργασία. «Επειδή όμως τα δικαστήρια θα κληθούν να εφαρμόσουν το άρθρο του νόμου και όχι την αιτιολογική έκθεση, ζητούμε, ξεκάθαρα, στο άρθρο 4 να υπάρχει μια ρητή αναφορά στις επιβατικές μεταφορές με ταξί και ΙΧ με οδηγό» είπε ο κ. Ξενοκράτης.

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Ο πρόεδρος του ΔΣ του Ενιαίου Δημοσιογραφικού Οργανισμού Επικουρικής Ασφάλισης, Στ. Καπάκος, εξέφρασε την ικανοποίησή του για τις ρυθμίσεις του νομοσχεδίου που προβλέπουν (α) την επέκταση της συμπληρωματικής παροχής μητρότητας της ΔΥΠΑ στις γυναίκες ασφαλισμένες του ΕΔΟΕΑΠ και (β) την προαιρετική ασφάλιση των μικροεκδοτών-δημοσιογράφων, που έχουν επιχειρήσεις κάτω από πέντε εργαζόμενους.

Τέλος, ο γενικός γραμματέας της ΚΕΔΕ, Δημήτρης Καφαντάρης, ευχαρίστησε την κα Κεραμέως για τη διόρθωση, με το άρθρο 41, μιας «αδικίας» σε βάρος των αιρετών για το συνταξιοδοτικό τους, καθώς αντιμετωπίζονται εκκρεμότητες ως προς τη χορηγία αιρετών της τοπικής αυτοδιοίκησης και την αξιοποίηση χρόνου ασφάλισης με δύο ιδιότητες στο πρώην Δημόσιο.