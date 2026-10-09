Ελευσίνα: Ένας 22χρονος κι ένας 18χρονος οι δράστες της επίθεσης με μαχαίρι σε 32χρονο

Ταυτοποιήθηκαν και αναζητούνται από την ΕΛ.ΑΣ. οι δύο δράστες της αιματηρής επίθεσης με μαχαίρι σε βάρος 32χρονου, που σημειώθηκε το απόγευμα της Πέμπτης, 8 Οκτωβρίου, στην Ελευσίνα.

Σύμφωνα με πληροφορίες από αστυνομικές πηγές πρόκειται για έναν 22χρονο και έναν 18χρονο, που φέρονται να ανήκουν στον ακροδεξιό χώρο. Επιπρόσθετα και οι δύο έχουν απασχολήσει για συμμετοχή σε επεισόδια με οπαδικό υπόβαθρο, ενώ ο 22χρονος έχει συλληφθεί στο παρελθόν για παραβάσεις περί όπλων και ναρκωτικών. Αναφορικά με το χρονικό της υπόθεσης η επίθεση σημειώθηκε λίγο μετά τις 4 το απόγευμα όταν οι δράστες προσέγγισαν τον 32χρονο επί της οδού Κωνσταντινουπόλεως και τον τραυμάτισαν με μαχαίρι στο πόδι.

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Κατά πληροφορίες οι δράστες είπαν στο θύμα «εμείς κάνουμε κουμάντο εδώ». Κατά τις ίδιες πηγές το περιστατικό πιθανώς να σχετίζεται με επεισόδιο που είχε σημειωθεί τον περασμένο Αύγουστο στην περιοχή μεταξύ ακροδεξιών και αντιφασιστών. Μετά το επεισόδιο δημοσιοποιήθηκαν στοιχεία κάποιων εκ των ακροδεξιών σε ιστοσελίδα του αντιεξουσιαστικού χώρου στο διαδίκτυο. Ο 32χρονος, που σύμφωνα με δήλωση του ανήκει στον αριστερό χώρο, νοσηλεύεται με τραύματα στα πόδια στο Τζάνειο νοσοκομείο.

Σύμφωνα με πληροφορίες το θύμα της επίθεσης είχε απασχολήσει τις Αρχές και στο παρελθόν, καθώς είχε προσαχθεί αρκετές φορές. Συγκεκριμένα, την 1/5/2022 είχε προσαχθεί στην ΥΚΑ, ενώ είχε προηγηθεί παρέμβαση του Ρουβίκωνα και αναρχικών Ελευσίνας σε γραφεία ΝΔ στο Μοσχάτο.

Νωρίτερα, στις 23/3/2019 είχε πάει με λεωφορείο στα Βίλια για διαμαρτυρία για ξενοδοχείο με πρόσφυγες και προσήχθη μαζί με άλλα 40 άτομα.

Ακόμα μια προαγωγή είχε σημειωθεί στις 8/2/2020, μαζί με άλλα είκοσι άτομα, καθώς είχε προηγηθεί αναγραφή συνθημάτων σε γραφεία της ΝΔ στην Ελευσίνα. Παράλληλα, είχε προσαχθεί ξανά στο παρελθόν και για κλοπές.

Για την υπόθεση διενεργείται προανάκριση από την Ασφάλεια Δυτικής Αττικής.