Υποψήφια με τη Νέα Δημοκρατία στον Νότιο Τομέα Αθηνών για τις επόμενες βουλευτικές εκλογές θα είναι η Μαίρη Μηλιαρέση, έπειτα από πρόταση που δέχθηκε από το γραφείο του πρωθυπουργού.

Η Αντιδήμαρχος Πρασίνου και Προστασίας Αδέσποτων Ζώων Συντροφιάς στον Δήμο Γλυφάδας, ανακοίνωσε την υποψηφιότητά της στα social media, συνδέοντας τη νέα σελίδα στην πολιτική της διαδρομή με την πολυετή δράση της για την προστασία των αδέσποτων ζώων.

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Η πρώην παρουσιάστρια δεν έκρυψε τη συγκίνησή της για την πρόταση που δέχθηκε, εκλαμβάνοντάς την ως αναγνώριση της μέχρι σήμερα προσφοράς της.

«Η πρόταση που μου έγινε από το γραφείο του Πρωθυπουργού να είμαι υποψήφια στα νότια προάστια με συγκίνησε πολύ και με τιμά ιδιαίτερα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε, δε, στη φιλοζωική της δράση, εκφράζοντας την ελπίδα ότι η υποψηφιότητά της θα συμβάλει στην ουσιαστικότερη στήριξη των αδέσποτων ζώων.

«Για μένα, η αναγνώριση του αγώνα για τα αδέσποτα της Γλυφάδας και για τα ζώα γενικότερα έχει ξεχωριστή αξία», σημείωσε, προσθέτοντας: «Είναι ένα κομμάτι της ζωής μου στο οποίο δίνω καθημερινά την καρδιά μου, μαζί με ανθρώπους που νοιάζονται και προσφέρουν».

Η Μαίρη Μηλιαρέση εξέφρασε, τέλος, τις ευχαριστίες της για την εμπιστοσύνη στο πρόσωπό της, υπογραμμίζοντας ότι εκείνο που προέχει για την ίδια είναι η έμπρακτη στήριξη των ζώων που βρίσκονται σε ανάγκη.

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«Ελπίζω, πάνω απ’ όλα, να φέρει ουσιαστική στήριξη για τα αδέσποτα που μας έχουν ανάγκη. Μέσα από την καρδιά μου, ευχαριστώ για την εμπιστοσύνη και γι’ αυτή τη μεγάλη τιμή», δήλωσε.