Ελευσίνα: Μαχαίρωσαν 32χρονο στο πόδι – Ερευνώνται πολιτικά κίνητρα

Επίθεση με μαχαίρι δέχθηκε ένας 32χρονος στην Ελευσίνα, το απόγευμα της Πέμπτης, με την αστυνομία να αναζητά τρεις άνδρες και να διερευνά πολιτικά κίνητρα πίσω από το περιστατικό. Το θύμα τραυματίστηκε στο πόδι και νοσηλεύεται στο Τζάνειο Νοσοκομείο.

Η επίθεση σημειώθηκε περίπου στις 16:20, στην οδό Κωνσταντινουπόλεως. Οι τρεις άνδρες προσέγγισαν τον 32χρονο και τον τραυμάτισαν με μαχαίρι.

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Σύμφωνα με μαρτυρίες, οι δράστες είναι γνωστοί ακροδεξιοί στην περιοχή. Κατά πληροφορίες, στη διάρκεια της επίθεσης είπαν στο θύμα: «Εμείς κάνουμε κουμάντο εδώ».

Τι κατέθεσε ο 32χρονος στους αστυνομικούς

Ο τραυματίας δήλωσε στους αστυνομικούς ότι ανήκει στον αριστερό χώρο και ότι οι δράστες τού είπαν πως τον χτύπησαν επειδή είχαν δημοσιοποιηθεί προσωπικά στοιχεία τους.

Η αναφορά αυτή συνδέεται με επεισόδιο που είχε σημειωθεί τον περασμένο Αύγουστο στην περιοχή, μεταξύ ακροδεξιών και αντιφασιστών. Μετά το περιστατικό, στοιχεία ορισμένων από τους εμπλεκόμενους ακροδεξιούς είχαν αναρτηθεί σε ιστοσελίδα του αντιεξουσιαστικού χώρου.

Ο 32χρονος ανέφερε ότι δεν ήταν παρών στο επεισόδιο του Αυγούστου και ότι δεν έχει καμία σχέση με τη δημοσιοποίηση των στοιχείων.

Εξετάζεται σύνδεση με το επεισόδιο του Αυγούστου

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, εξετάζεται το ενδεχόμενο η επίθεση να σχετίζεται με την προηγούμενη αντιπαράθεση.

Τα μέχρι στιγμής στοιχεία της έρευνας παραπέμπουν σε πολιτικά κίνητρα, ενώ οι αστυνομικοί διερευνούν τις συνθήκες της επίθεσης και αναζητούν τους τρεις άνδρες.

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Από το Κέντρο Υγείας Ελευσίνας στο Τζάνειο

Μετά την επίθεση, ο 32χρονος μεταφέρθηκε με ιδιωτικό μέσο στο Κέντρο Υγείας Ελευσίνας, όπου ο φύλακας ειδοποίησε την αστυνομία.

Λόγω των βαθιών τραυμάτων του, διακομίστηκε στη συνέχεια με ασθενοφόρο στο Τζάνειο Νοσοκομείο Πειραιά, όπου νοσηλεύεται.

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Την προανάκριση για την υπόθεση διενεργεί η Ασφάλεια Δυτικής Αττικής.