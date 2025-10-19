ΕΛΑΣ: Συλλήψεις σε Λέσβο και Σάμο μελών κυκλωμάτων που εξαπατούσαν ηλικιωμένους αποσπώντας μεγάλα οικονομικά ποσά

Σε συλλήψεις μελών οργανωμένων κυκλωμάτων που εξαπατούσαν ηλικιωμένους και τους αποσπούσαν μεγάλα χρηματικά ποσά προχώρησε η ΕΛΑΣ σε Λέσβο και Σάμο.

Από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Μυτιλήνης, συνελήφθη χθες Σαββάτο 18 Οκτωβρίου στη Μυτιλήνη, 31χρονος ημεδαπός κατηγορούμενος για ένταξη και συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση και απάτη τετελεσμένη και σε απόπειρα.

Ειδικότερα και σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, μέλη του συγκεκριμένου κυκλώματος επικοινώνησαν τηλεφωνικά, κατά το προηγούμενο διήμερο, με τρεις ημεδαπές γυναίκες (72χρονη, 83χρονη και 80χρονη), στη Μυτιλήνη καθώς και στις περιοχές Μόρια και Παναγιούδα στη Λέσβο, προσποιούμενα κατά περίπτωση γιατρό και με πρόσχημα την άμεση ανάγκη χειρουργικής επέμβασης συγγενικών τους προσώπων, έπεισαν την 72χρονη να παραδώσει στον 31χρονο δράστη το χρηματικό ποσό των 4.000 ευρώ και την 83χρονη να παραδώσει στον τελευταίο το χρηματικό ποσό των 8.000 ευρώ και 90 δολάρια Η.Π.Α., ενώ επιχείρησαν ανεπιτυχώς να εξαπατήσουν, με τον ίδιο τρόπο, την 80χρονη.

Κατά την περαιτέρω διερεύνηση των υποθέσεων αυτών προέκυψε ότι, ο 31χρονος εντάχθηκε πρόσφατα σε εγκληματική ομάδα, αποτελούμενη από τουλάχιστον επτά ακόμη άτομα, με συγκεκριμένη δομή, διαρκή δράση και διακριτούς ρόλους, με αποκλειστικό σκοπό την εξαπάτηση πολιτών, για την αποκόμιση παράνομου οικονομικού οφέλους.

Στο πλαίσιο των ερευνών για τις υποθέσεις αυτές, κατασχέθηκε το χρηματικό ποσό των 5.000 ευρώ, που όπως προέκυψε προερχόταν από έκνομη δραστηριότητα, καθώς και κινητό τηλέφωνο του 31χρονου. Οι έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη προκειμένου να προσδιοριστούν, οι διασυνδέσεις και το εύρος της παράνομης δραστηριότητας του εγκληματικού αυτού δικτύου.

Επίσης χθες Σαββάτο 18 Οκτωβρίου στη Σάμο, από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Σάμου, διερευνήθηκαν και εξιχνιάστηκαν άμεσα τέσσερις υποθέσεις απάτης (μια τετελεσμένη και τρεις σε απόπειρα). Ταυτοποιήθηκαν μετά από εμπεριστατωμένη έρευνα, δυο άτομα ημεδαποί (30χρονος και 30χρονη), μέλη οργανωμένου κυκλώματος για την εμπλοκή τους στις υποθέσεις αυτές, ένας εκ των οποίων συνελήφθη σήμερα Κυριακή 19 Οκτωβρίου στη Σάμο.

Ειδικότερα, όπως προέκυψε από την αστυνομική έρευνα, άγνωστος δράστης επικοινώνησε χθες τηλεφωνικά με 83χρονη ημεδαπή στη Σάμο, προσποιούμενος λογιστή και χρησιμοποιώντας ψευδή γεγονότα ως αληθή, κατάφερε να την πείσει να παραδώσει στην 30χρονη, η οποία μετέβη σε σύντομο χρονικό διάστημα στο σπίτι της, με Ι.Χ. επιβατικό αυτοκίνητο, μαζί με τον 30χρονο, κοσμήματα και τιμαλφή αξίας 20.000- ευρώ περίπου, καθώς και το χρηματικό ποσό των 40.000 ευρώ.

Από την αστυνομική έρευνα προέκυψε επίσης ότι, οι δυο προαναφερόμενοι δράστες, ενεργώντας με την ίδια μέθοδο, ενέχονται σε τρεις ακόμη υποθέσεις απόπειρας απάτης σε βάρος πολιτών, κατοίκων Σάμου.

Κατά την περαιτέρω διερεύνηση των υποθέσεων αυτών διακριβώθηκε ότι, ο 30χρονος και η 30χρονη εντάχθηκαν σε εγκληματική ομάδα, με συγκεκριμένη δομή, διαρκή δράση και διακριτούς ρόλους, με αποκλειστικό σκοπό τη συστηματική εξαπάτηση πολιτών, για την αποκόμιση παράνομου οικονομικού οφέλους.

Στην κατοχή του 30χρονου, κατά τον εντοπισμό του από αστυνομικούς, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν, κοσμήματα, τιμαλφή, καθώς και το χρηματικό ποσό των 39.800 ευρώ, που όπως προέκυψε προερχόταν από παράνομη δραστηριότητα.

Η ποινική δικογραφία που σχηματίσθηκε και στην περίπτωση της Σάμου, περιλαμβάνει τα αδικήματα, της ένταξης και συμμετοχής σε εγκληματική οργάνωση και της απάτης (τετελεσμένης και σε απόπειρα).