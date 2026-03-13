ΕΛΑΣ: Επιχείρηση στο Σωφρονιστικό Κατάστημα Μαλανδρίνου – Τι εντόπισαν οι Αρχές (Φωτογραφίες)

Τα ευρήματα από την επιχείρηση στο Σωφρονιστικό Κατάστημα Μαλανδρίνου το πρωί της Παρασκευής 13/3 ανακοίνωσε η ΕΛΑΣ.

Αναλυτικά:

Από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, πραγματοποιήθηκε πρωινές ώρες σήμερα, Παρασκευή 13 Μαρτίου 2026, επιχείρηση στο Σωφρονιστικό Κατάστημα Μαλανδρίνου, στο πλαίσιο της οποίας συνελήφθησαν συνολικά -4- έγκλειστοι.

Ειδικότερα, αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών, με τη συνδρομή της Υποδιεύθυνσης Πληροφοριών και Ειδικών Δράσεων, της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Εγκλημάτων κατά της Ζωής και της Ιδιοκτησίας, της Υποδιεύθυνσης Καταπολέμησης Διακίνησης και Εμπορίας Ανθρώπων και Αγαθών, καθώς και αστυνομικού σκύλου, πραγματοποίησαν ύστερα από κατάλληλη αξιοποίηση πληροφοριακών στοιχείων, έρευνες σε συνολικά -16- κελιά.

Στο πλαίσιο των ερευνών, κατά περίπτωση, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν, -2- μαχαίρια, αυτοσχέδιο σουβλί, -4- κινητά τηλέφωνα, φορτιστής κινητών τηλεφώνων, κρίκος με -3- κλειδιά, καθώς και ιδιόχειρες σημειώσεις.

Οι συλληφθέντες οδηγούνται στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή, ενώ τα ανωτέρω πειστήρια θα αποσταλούν στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών για εξέταση.