«Ελ. Βενιζέλος»: Σύλληψη δύο αλλοδαπών για λαθραία τσιγάρα

Συνελήφθησαν δύο αλλοδαποί, ηλικίας 42 και 44 ετών, το μεσημέρι της Δευτέρας (19/01) στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος, για παράβαση του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα.

Οι αστυνομικοί εντόπισαν τους κατηγορούμενους στον χώρο αφίξεων του αεροδρομίου, αμέσως μετά την άφιξή τους στο «Ελ. Βενιζέλος» με πτήση από την Αρμενία. Στον έλεγχο των αποσκευών τους, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 550 πακέτα τσιγάρα, τα οποία δεν είχαν την ενδεικτική ταινία φόρου κατανάλωσης.

Δικογραφία σχηματίσθηκε σε βάρος τους, ενώ οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.