ΕΛ.ΑΣ.: Μαζικοί έλεγχοι σε Μάνδρα και Περιστέρι με δεκάδες τροχονομικές παραβάσεις (Εικόνες)

Η Αστυνομία της Δυτικής Αττικής πραγματοποίησε το βράδυ της Πέμπτης (13/11/2025) ειδική επιχείρηση στη Μάνδρα και το Περιστέρι, με στόχο τον εντοπισμό επικίνδυνων τροχονομικών παραβάσεων.

Στους ελέγχους συμμετείχαν αστυνομικοί από διάφορες υπηρεσίες, ανάμεσά τους η Δίωξη Εγκλημάτων, η ομάδα ΔΙ.ΑΣ., η Τροχαία Αττικής, αλλά και αστυνομικός σκύλος. Συνολικά έγιναν 235 έλεγχοι και βεβαιώθηκαν 94 παραβάσεις του ΚΟΚ, όπως οδήγηση χωρίς δίπλωμα, μη χρήση ζώνης και κράνους, χρήση κινητού, έλλειψη ΚΤΕΟ και σιγαστήρα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι αστυνομικοί προχώρησαν επίσης σε αφαίρεση 7 αδειών κυκλοφορίας και 19 διπλωμάτων οδήγησης, ενώ 8 οχήματα ακινητοποιήθηκαν και μεταφέρθηκαν με γερανό.

Η Αστυνομία ανακοίνωσε ότι ανάλογοι εντατικοί έλεγχοι θα συνεχιστούν.

Δείτε φωτογραφίες: