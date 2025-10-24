Ειδική τροχονομική δράση σε Μάνδρα και Αγία Βαρβάρα – 54 παραβάσεις και 5 συλλήψεις

Πραγματοποιήθηκε ειδική τροχονομική δράση τις βραδινές ώρες της Πέμπτης (23/10), από τη Διεύθυνση Αστυνομίας Δυτικής Αττικής, για την πρόληψη και την αντιμετώπιση τροχονομικών παραβάσεων στις περιοχές της Μάνδρας και της Αγίας Βαρβάρας.

Στην επιχείρηση συμμετείχαν αστυνομικοί της ανωτέρω Υπηρεσίας με τη συνδρομή αστυνομικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Δυτικής Αττικής, της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. και της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής.

Στο πλαίσιο των ανωτέρω, πραγματοποιήθηκαν 211 έλεγχοι και βεβαιώθηκαν 54 παραβάσεις του ΚΟΚ, όπως ενδεικτικά, για στέρηση άδειας οδήγησης, μη χρήση προστατευτικής ζώνης και κράνους, χρήση κινητού τηλεφώνου κατά την οδήγηση, έλλειψη ΚΤΕΟ, έλλειψη καθρεφτών, έλλειψη σιγαστήρα κ.α.

Ακόμα αφαιρέθηκαν 9 άδειες κυκλοφορίας, 16 άδειες ικανότητας οδήγησης, ενώ ακινητοποιήθηκαν και μεταφέρθηκαν με γερανό 7 οχήματα ενώ συνελήφθησαν 5 άτομα, όπως ενδεικτικά, για καταδικαστική απόφαση, παράβαση του νόμου περί αλλοδαπών κ.α.

Παρόμοιες τροχονομικές δράσεις θα συνεχιστούν με αμείωτη ένταση.