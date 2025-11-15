Εκτροπή λεωφορείου στο Βελεστίνο: «Σε κλάσματα δευτερολέπτου χάθηκε το φως από τα μάτια μας» (Βίντεο)

Συγκλονίζουν οι μαρτυρίες των γυναικών που τραυματίστηκαν από την εκτροπή λεωφορείου στο Βελεστίνο το απόγευμα του Σαββάτου 15/11.

Συγκεκριμένα, οι γυναίκες που επέβαιναν στο λεωφορείο που εξετράπη της πορείας στο ύψος του Ριζομύλου πήγαιναν για προσκύνημα στα Κανάλια της Μαγνησίας ωστόσο βρέθηκαν στο νοσοκομείο μετά το τροχαίο ατύχημα.

Μιλώντας στο gegonota.news.gr μερικές από αυτές ανέφεραν πως «σε κλάσματα δευτερολέπτου χάθηκε το φως από τα μάτια μας. Ο οδηγός άρχισε να κάνει ελιγμούς για να αποφύγει έναν σκύλο και έφυγε το λεωφορείο από τον δρόμο.

Όσες ήταν από τη δεξιά πλευρά χτύπησαν γιατί το λεωφορείο έπεσε στο χαντάκι αλλά και γιατί εμείς που ήμασταν στην αριστερή πλευρά πέσαμε πάνω τους. Χτυπήσαμε όλες από τα σπασμένα τζάμια. Έγινε πανικός».

Παράλληλα, όπως τόνισαν «ο οδηγός ήταν ψύχραιμος, μας έβγαλε μια-μια από το πούλμαν με προσοχή και τον ευχαριστούμε. Εχει ο άνθρωπος καινούργιο λεωφορείο και μας πήγαινε στο προσκύνημα».

Βελεστίνο: Το χρονικό του τροχαίου

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το Taxydromos.gr όλα συνέβησαν όταν το τουριστικό λεωφορείο που μετέφερε γυναίκες που συμμετείχαν σε προσκυνηματική εκδρομή από τη Λάρισα στα Κανάλια εξετράπη της πορείας του στην παλιά Εθνική Οδό Βόλου – Λάρισας, στο ύψος κοντά στο κέντρο διασκέδασης «Μέγαρο».

Πάνω από 10 άνθρωποι τραυματίστηκαν από το τροχαίο και μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ στο «Αχιλλοπούλειο» για προληπτικούς λόγους.

Σύμφωνα με πληροφορίες όλα συνέβησαν όταν ο οδηγός του λεωφορείου, επιχείρησε απότομο ελιγμό πατώντας φρένο πάνω σε στροφή, προκειμένου να αποφύγει αδέσποτα σκυλιά που πετάχτηκαν στον δρόμο, με αποτέλεσμα, το λεωφορείο να αναποδογυρίσει.

Διερχόμενοι από το σημείο, αναγκάστηκαν να σπάσουν το πίσω παρμπρίζ του λεωφορείου προκειμένου να μπορέσουν να βγουν από μέσα οι εγκλωβισμένες επιβάτιδες που ήταν σε κατάσταση σοκ.

Δείτε τις εικόνες