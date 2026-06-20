Συνελήφθη οδηγός ΙΧ που έτρεχε με 203 χλμ. στην Αθηνών – Κορίνθου: Προσπάθησε να δωροδοκήσει τους αστυνομικούς

Στη σύλληψη 39χρονου οδηγού, ο οποίος εντοπίστηκε να κινείται με ταχύτητα 203 χιλιομέτρων την ώρα στη Νέα Εθνική Οδό Αθηνών-Κορίνθου, προχώρησαν σήμερα το πρωί αστυνομικοί των Ομάδων Ελέγχου και Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., διαπιστώθηκε μέσω συσκευής radar, ότι ο 39χρονος κινούνταν με ταχύτητα κατά 73 χλμ./ώρα πάνω από το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο των 130 χλμ./ώρα.

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Όπως έγινε γνωστό από την Αστυνομία, ο 39χρονος ακινητοποιήθηκε στο ύψος των διοδίων Μάνδρας, ενώ κατά τη σύλληψή του φέρεται να αποπειράθηκε να δωροδοκήσει τους αστυνομικούς προκειμένου να αποφύγει τη σύλληψη. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση και απόπειρα δωροδοκίας υπαλλήλου.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε από το Α’ Τμήμα Τροχαίας Αυτοκινητοδρόμων Αττικής.