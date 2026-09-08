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ΕΛΛΑΔΑ

ΕΚΤΑΚΤΟ – Μεγάλη φωτιά σε κατάστημα στον Πειραιά: Επιχειρούν 22 πυροσβέστες

Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε χώρο καταστήματος επί της οδού Νικήτα. Στο σημείο επιχειρούν 22 πυροσβέστες με επτά οχήματα.

ΕΚΤΑΚΤΟ – Μεγάλη φωτιά σε κατάστημα στον Πειραιά: Επιχειρούν 22 πυροσβέστες
Πυκνοί καπνοί έχουν καλύψει την περιοχή από την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε χώρο καταστήματος επί της οδού Νικήτα στον Πειραιά.
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Πυρκαγιά βρίσκεται σε εξέλιξη τα ξημερώματα της Τετάρτης (9/9) στον Πειραιά, προκαλώντας μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής.

Η φωτιά εκδηλώθηκε σε χώρο καταστήματος, επί της οδού Νικήτα, στο ύψος της Εθνικής Αντιστάσεως και κοντά στη συμβολή με την οδό Γούναρη.

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Στην περιοχή έχουν αναπτυχθεί ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις, οι οποίες επιχειρούν για τον περιορισμό της πυρκαγιάς και την αποτροπή επέκτασής της.

Επιχειρούν 22 πυροσβέστες

Σύμφωνα με την ενημέρωση της Πυροσβεστικής, στο σημείο επιχειρούν 22 πυροσβέστες με επτά οχήματα, ενώ έχει κινητοποιηθεί και ειδικό βραχιονοφόρο όχημα.

Πυκνοί καπνοί έχουν καλύψει μεγάλο τμήμα της περιοχής και είναι ορατοί από αρκετά σημεία του Πειραιά.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει επίσημη ενημέρωση για τραυματισμούς ή εγκλωβισμένους.

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