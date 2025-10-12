Έκρηξη στο παράρτημα του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης στη Συγγρού – Η στιγμή που οι δράστες τοποθετούν γκαζάκια (Βίντεο)

Αργά το βράδυ του Σαββάτου (11/10) σημειώθηκε έκρηξη από γκαζάκια σε παράρτημα του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, στη Λεωφόρο Συγγρού.

Το DEBATER φέρνει στο φως της δημοσιότητας βίντεο ντοκουμέντο από την στιγμή της έκρηξης στο παράρτημα του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης στη λεωφόρο Συγγρού που προκάλεσε υλικές ζημιές.

Στο βίντεο φαίνονται οι δράστες που τοποθετούν στην είσοδο του υπουργείου γκαζάκια και λίγα δευτερόλεπτα φαίνεται η έκρηξη.

Υπενθυμίζεται ότι από την έκρηξη που προκλήθηκε έσπασαν κάποια τζάμια και μαύρισε ο τοίχος του κτιρίου, ενώ δεν έχει αναφερθεί κάποιος τραυματισμός.

Δείτε το βίντεο