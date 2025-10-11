Συναγερμός στη Συγγρού: Έκρηξη σε κτίριο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης

Σημειώθηκε έκρηξη λίγο μετά τις 23:00 το βράδυ του Σαββάτου, στην οδό Αριστοτέλους και Συγγρού μπροστά από παράρτημα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά μέχρι στιγμής, άγνωστοι τοποθέτησαν γκαζάκια σε παράρτημα του υπουργείου. Από την έκρηξη προκλήθηκαν υλικές ζημιές.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Συγκεκριμένα έσπασαν κάποια τζάμια, ενώ δεν έχει αναφερθεί κάποιος τραυματισμός.

Στο σημείο βρίσκονται αστυνομικοί και κλιμάκια των ΤΕΕΜ για να ερευνήσουν τον μηχανισμό και να συλλέξουν τυχόν ευρήματα που θα βοηθήσουν στο να βρεθούν οι δράστες.