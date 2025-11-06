ΕΚΑΒ: Υγειονομική κάλυψη στον 42ο Αυθεντικό Μαραθώνιο της Αθήνας

Το ΕΚΑΒ, ως ο αποκλειστικός δημόσιος φορέας παροχής επείγουσας προνοσοκομειακής φροντίδας και θεσμικός συνεργάτης της διοργάνωσης, έχει καταρτίσει το επιχειρησιακό του σχέδιο για την υγειονομική κάλυψη του 42ου Αυθεντικού Μαραθωνίου της Αθήνας, σε συνεργασία με την Οργανωτική Επιτροπή του Μαραθωνίου και την Υγειονομική Επιτροπή του ΣΕΓΑΣ.

Η υγειονομική κάλυψη αφορά το σύνολο των αγώνων που θα πραγματοποιηθούν το διήμερο Σάββατο 8 και Κυριακή 9 Νοεμβρίου 2025, συμπεριλαμβανομένης της κλασικής διαδρομής Μαραθωνίου των 42 χιλιομέτρων, αλλά και των υπόλοιπων αγώνων δρόμου μικρότερης απόστασης, στους οποίους αναμένεται η συμμετοχή χιλιάδων δρομέων.

Για την ομαλή και ασφαλή διεξαγωγή της διοργάνωσης, το ΕΚΑΒ θα διαθέσει επιπλέον των δυνάμεων που θα καλύπτουν την καθημερινή επιχειρησιακή του λειτουργία στην Αττική, 62 διασώστες, 15 νοσηλευτές, 20 ιατρούς, 10 ασθενοφόρα, 6 Κινητές Ιατρικές Μονάδες (ΚΙΜ), 1 όχημα μικρού όγκου, 18 μοτοσυκλέτες της Ομάδας Άμεσης Επέμβασης για κάλυψη σε όλο το μήκος των διαδρομών, καθώς και 1 όχημα του Ειδικού Τμήματος Ιατρικής Καταστροφών (ΕΤΙΚ-ΕΚΑΒ) με εξειδικευμένα στελέχη σε ετοιμότητα.

Οι ιατροί και οι νοσηλευτές του ΕΚΑΒ θα συντονίσουν και θα υποστηρίξουν τη λειτουργία των τριών κεντρικών Ιατρείων Παροχής Άμεσης Ιατρικής Φροντίδας στο Παναθηναϊκό Στάδιο (Καλλιμάρμαρο), με τη συνδρομή εθελοντών ιατρών και νοσηλευτών του ΕΣΥ, υγειονομικού προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων, τελειόφοιτων σπουδαστών της Σχολής Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης του ΕΚΑΒ (ΣΑΕΚ-ΕΚΑΒ), εθελοντών φυσικοθεραπευτών, μελών του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού (ΕΕΣ) και άλλων εθελοντών της διοργάνωσης.

Για τη συνεχή επικοινωνία και τον επιχειρησιακό συντονισμό της παροχής πρώτων βοηθειών αλλά και επείγουσας προνοσοκομειακής φροντίδας , θα λειτουργήσουν 2 Κέντρα Διαβίβασης Σημάτων του ΕΚΑΒ, ένα στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής (ΓΑΔΑ) και ένα στην Κεντρική Υπηρεσία του ΕΚΑΒ στην Αθήνα, τα οποία θα βρίσκονται σε διαρκή διασύνδεση με τα Κεντρικά Ιατρεία, τους Ιατρικούς Σταθμούς κατά μήκος των διαδρομών και το Ενιαίο Συντονιστικό Κέντρο (ΕΣΚΕ-ΕΚΑΒ).

Παράλληλα, το Κέντρο Επιχειρήσεων Υγείας του ΕΚΑΒ (ΚΕΠΥ-ΕΚΑΒ) θα θέσει σε αυξημένη ετοιμότητα, για την υποδοχή ενδεχόμενων επειγόντων περιστατικών, τα εφημερεύοντα Γενικά Νοσοκομεία της Αττικής: το Σάββατο 8 Νοεμβρίου 2025 τα νοσοκομεία «Ερυθρός Σταυρός – Κοργιαλένειο – Μπενάκειο» και «Ιπποκράτειο», ενώ την Κυριακή 9 Νοεμβρίου 2025 τα «Λαϊκό», «Ελπίς», «ΚΑΤ» και «Σισμανόγλειο».