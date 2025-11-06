Αυθεντικός Μαραθώνιος Αθήνας 2025: Οι ώρες διεξαγωγής των αγώνων και άλλες χρήσιμες πληροφορίες

Στους ρυθμούς του Αυθεντικού Μαραθωνίου Αθηνών 2025 θα κινηθεί το Σαββατοκύριακο 8-9 Νοεμβρίου η πρωτεύουσα.

Κατά το διάστημα αυτό, θα διεξαχθούν 5 αγώνες, με διαφορετικά ηλικιακά εύρη και αποστάσεις που θα πρέπει να διανύσουν.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Αυθεντικός Μαραθώνιος Αθήνας 2025 αποτελεί μία ετήσια εκδήλωση που λαμβάνει χώρα κάθε δεύτερη Κυριακή του Νοεμβρίου.

Αναφορικά με τους αγώνες και την κατανομή τους στο διήμερο, ο Αγώνας Δρόμου 5χλμ και το 5km Universities Night Run της διοργάνωσης θα διεξαχθεί το Σάββατο 8 Νοεμβρίου 2025, ενώ την Κυριακή 9 Νοεμβρίου θα διεξαχθεί ο Μαραθώνιος Δρόμος, ο Αγώνας Δρόμου 10χλμ και ο Αγώνας Δρόμου Παιδιών 1,2χλμ.

Η διοργάνωση του Αυθεντικού Μαραθωνίου Αθήνας, περιλαμβάνει 5 αγώνες στους οποίους μπορεί να συμμετέχει κάθε ενδιαφερόμενες, εφόσον πληροί τις προϋποθέσεις:

Μαραθώνιος Δρόμος

Αγώνας Δρόμου 10χλμ

Αγώνας Δρόμου 5χλμ

Αγώνας Παιδιών 1,2χλμ

5km Universities Night Run

Αναφορικά με την έναρξη και τη λήξη των αγώνων, τα χρονικά διαστήματα καθορίζονται από τη διοργανώτρια αρχή ως εξής:

Σάββατο 8 Νοεμβρίου 2025

Αγώνας Δρόμου 5χλμ: 17.00 – 19.40

5km Universities Night Run: 19.30 – 20.40

Κυριακή 9 Νοεμβρίου 2025

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Μαραθώνιος Δρόμος: 09.00 – 18.20

Αγώνας Δρόμου 10χλμ: 08.00 – 10.10

Αγώνας Παιδιών 1,2χλμ: 10.20-10.37

Στο Καλλιμάρμαρο ο τερματισμός

Και οι 5 αγώνες της διοργάνωσης τερματίζουν στο Παναθηναϊκό Στάδιο (Καλλιμάρμαρο).

Ο Μαραθώνιος δρόμος (42.195μ.) αποτελεί ένα από τα πιο δημοφιλή και σπουδαιότερα αγωνίσματα των σύγχρονων Ολυμπιακών Αγώνων, όπου εισάχθηκε στο ολυμπιακό πρόγραμμα το 1896, ύστερα από εισήγηση και αθλοθέτηση του καθηγητή Michel Breal της Σορβόνης, φίλου του Πιέρ ντε Κουμπερτέν, σε ανάμνηση του ηρωικού κατορθώματος του άγγελου-αγγελιοφόρου που έφερε το μήνυμα της νίκης (490 π.Χ) στους Αθηναίους.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ιστορικά, το ταχυδρομικό σύστημα στην Αρχαία Ελλάδα δεν ήταν οργανωμένο και το οδικό δίκτυο προβληματικό, με ορισμένους δρόμους να περνούν από εχθρικά εδάφη. Γι΄αυτό το λόγο, ειδικά εκπαιδευμένοι άγγελοι ή ημεροδρόμοι ή δρομοκήρυκες ήταν επιφορτισμένοι από την πολιτεία να μεταφέρουν γραπτώς ή προφορικώς μηνύματα που αφορούσαν τον πόλεμο ή την ειρήνη. Λόγω της σπουδαιότητας του μηνύματος και των κινδύνων που έκρυβαν οι περιοχές που περνούσαν, έτρεχαν αποστάσεις σε σχεδόν απίστευτο χρόνο.

Μάλιστα, σύμφωνα με τον Φιλόστρατο, ένας δρομοκήρυκας/ημεροδρόμος, ήταν απαραίτητο να υπάρχει σε κάθε στράτευμα, για τις ανάγκες επικοινωνίας με τον έξω κόσμο. Όπως αναφέρεται από τον Θωμά Γιαννάκη, καθηγητή της Ιστορίας του Αθλητισμού στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, ήταν δεδομένο πως οι ημεροδρόμοι-δρομοκήρυκες έτρεχαν οπλισμένοι στο χρόνο και στο χώρο της Ελληνικής ιστορίας, με το φαινόμενο αυτό να παρατηρείται ήδη από τον 7ον π.Χ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σύμφωνα με το Britannica, με τον Μαραθώνιο, όπως αναφέρθηκε παραπάνω, τιμάται το θρυλικό κατόρθωμα ενός Έλληνα στρατιώτη ο οποίος, το 490 π.Χ., λέγεται ότι έτρεξε από τον Μαραθώνα στην Αθήνα, μια απόσταση περίπου 40 χιλιομέτρων (25 μιλίων), για να φέρει τα νέα της νίκης των Αθηναίων επί των Περσών και στη συνέχεια άφησε την τελευταία του πνοή. Η ιστορία αυτού του αγγελιοφόρου από τη Μάχη του Μαραθώνα αργότερα συγχωνεύτηκε με την ιστορία ενός άλλου Έλληνα στρατιώτη, του Φειδιππίδη, ο οποίος έτρεξε από την Αθήνα στη Σπάρτη πριν από τη μάχη.

Το 1924, η απόσταση του Ολυμπιακού μαραθωνίου τυποποιήθηκε στα 42.195 μέτρα. Αυτό βασίστηκε σε απόφαση της Βρετανικής Ολυμπιακής Επιτροπής να ξεκινήσει ο Ολυμπιακός αγώνας του 1908 από το Κάστρο του Ουίνδσορ και να τερματιστεί μπροστά από το βασιλικό θεωρείο στο στάδιο του Λονδίνου. Ο μαραθώνιος προστέθηκε στο γυναικείο Ολυμπιακό πρόγραμμα το 1984.