ΕΙΝΑΠ: Στηρίζει τον απεργό πείνας Πάνο Ρούτσι και ζητά την εκταφή του παιδιού του

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΙΝΑΠ εξέφρασε την αμέριστη συμπαράστασή του στον Πάνο Ρούτσι, πατέρα του Ντένις Ρούτσι, ο οποίος δολοφονήθηκε στα Τέμπη και βρίσκεται σε απεργία πείνας.

Η Ένωση απαιτεί να ικανοποιηθεί άμεσα το αίτημά του για έγκριση της άδειας εκταφής του παιδιού του, καθώς και των δεκάδων συγγενών που ζητούν τη συνέχιση της ανάκρισης, η οποία, σύμφωνα με την ΕΙΝΑΠ, «έκλεισε άρον-άρον με τεράστιες ελλείψεις και εκκωφαντικά κενά».

Η Ένωση υπογραμμίζει την επιτακτική ανάγκη να ικανοποιηθεί το αίτημα των συγγενών χωρίς καθυστέρηση, ώστε να προστατευτεί η υγεία και η σωματική ακεραιότητά τους. «Με τον αγώνα μας θα εμποδίσουμε την προσπάθεια συγκάλυψης και θα επιβάλουμε την πραγματική δικαίωση, για να μην υπάρξουν άλλα Τέμπη», αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Παράλληλα, η ΕΙΝΑΠ ενημερώνει ότι μια εξουσιοδοτημένη ομάδα γιατρών-μελών παρακολουθεί συνεχώς την κατάσταση υγείας των απεργών πείνας, διασφαλίζοντας την ιατρική τους φροντίδα και υποστήριξη κατά τη διάρκεια του αγώνα τους.