ΕΙΝΑΠ: Στηρίζει τον απεργό πείνας Πάνο Ρούτσι και ζητά την εκταφή του παιδιού του
Ζητεί άμεση ικανοποίηση του αιτήματος και παρακολουθεί την υγεία των απεργών πείνας
Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΙΝΑΠ εξέφρασε την αμέριστη συμπαράστασή του στον Πάνο Ρούτσι, πατέρα του Ντένις Ρούτσι, ο οποίος δολοφονήθηκε στα Τέμπη και βρίσκεται σε απεργία πείνας.
Η Ένωση απαιτεί να ικανοποιηθεί άμεσα το αίτημά του για έγκριση της άδειας εκταφής του παιδιού του, καθώς και των δεκάδων συγγενών που ζητούν τη συνέχιση της ανάκρισης, η οποία, σύμφωνα με την ΕΙΝΑΠ, «έκλεισε άρον-άρον με τεράστιες ελλείψεις και εκκωφαντικά κενά».
Η Ένωση υπογραμμίζει την επιτακτική ανάγκη να ικανοποιηθεί το αίτημα των συγγενών χωρίς καθυστέρηση, ώστε να προστατευτεί η υγεία και η σωματική ακεραιότητά τους. «Με τον αγώνα μας θα εμποδίσουμε την προσπάθεια συγκάλυψης και θα επιβάλουμε την πραγματική δικαίωση, για να μην υπάρξουν άλλα Τέμπη», αναφέρεται στην ανακοίνωση.
Παράλληλα, η ΕΙΝΑΠ ενημερώνει ότι μια εξουσιοδοτημένη ομάδα γιατρών-μελών παρακολουθεί συνεχώς την κατάσταση υγείας των απεργών πείνας, διασφαλίζοντας την ιατρική τους φροντίδα και υποστήριξη κατά τη διάρκεια του αγώνα τους.
