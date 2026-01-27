Εικόνες καταστροφής στην παραλία Μαραθώνα από τους ισχυρούς ανέμους – Έπεσαν σκέπαστρα και τέντες (φωτογραφίες)

Εικόνες καταστροφής προκάλεσαν οι ισχυροί άνεμοι που έπληξαν επιχειρήσεις στην παραλία του Μαραθώνα, με τον αντιδήμαρχο Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελο Κυπαρίσση να κάνει λόγο για ανεμοστρόβιλο.

Όπως φαίνεται και στις εικόνες που δημοσίευσε το marathonpress, έπεσαν σκέπαστρα και τέντες ενώ διάφορα αντικείμενα από μαγαζιά διασπορπίστηκαν στον δρόμο.



Ο δρόμος από την πλατεία Αγίου Παντελεήμονα προς τις καφετέριες και η οδός Γκούρα έχουν κλείσει μέχρι να αποκατασταθούν οι ζημιές και η ηλεκτροδότηση.

Στο σημείο βρίσκονται συνεργεία της Πυροσβεστικής, του ΔΕΔΔΗΕ και της Πολιτικής Προστασίας του Δήμου.