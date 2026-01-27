Θεωρείτε ότι η Μαρία Καρυστιανού είναι έτοιμη για την πολιτική;
ΕΛΛΑΔΑ

Εικόνες καταστροφής στην παραλία Μαραθώνα από τους ισχυρούς ανέμους – Έπεσαν σκέπαστρα και τέντες (φωτογραφίες)

Κλειστοί δρόμοι μέχρι να αποκατασταθούν οι ζημιές

marathonpress
DEBATER NEWSROOM

Εικόνες καταστροφής προκάλεσαν οι ισχυροί άνεμοι που έπληξαν επιχειρήσεις στην παραλία του Μαραθώνα, με τον αντιδήμαρχο Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελο Κυπαρίσση να κάνει λόγο για ανεμοστρόβιλο.

Όπως φαίνεται και στις εικόνες που δημοσίευσε το marathonpress, έπεσαν σκέπαστρα και τέντες ενώ διάφορα αντικείμενα από μαγαζιά διασπορπίστηκαν στον δρόμο.

marathonpress

Ο δρόμος από την πλατεία Αγίου Παντελεήμονα προς τις καφετέριες και η οδός Γκούρα έχουν κλείσει μέχρι να αποκατασταθούν οι ζημιές και η ηλεκτροδότηση.

marathonpress
marathonpress

Στο σημείο βρίσκονται συνεργεία της Πυροσβεστικής, του ΔΕΔΔΗΕ και της Πολιτικής Προστασίας του Δήμου.

