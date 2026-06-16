Φωτιά στον Μαραθώνα Αττικής – Στο σημείο ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής

Φωτιά ξέσπασε το απόγευμα της Τρίτης στον Μαραθώνα Αττικής σημαίνοντας συναγερμό στην Πυροσβεστική.

Συγκεκριμένα, η πυρκαγιά ξέσπασε σε ξερή βλάστηση στην οδό Αττάλου & Φειδιππίδου κοντά στον οικισμό Άγιος Παντελεήμονας.

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Έχουν ήδη σπεύσει στο σημείο ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής, ενώ γίνονται ενέργειες κατάσβεσης, με το συμβάν να είναι ανάμεσα σε οικόπεδα.

Παράλληλα, οι Αρχές της Πυροσβεστικής έχουν να αντιμετωπίσουν και ένα ακόμη συμβάν σε ξερή χαμηλή βλάστηση και καλαμιές, με τις δυνάμεις να κάνουν ενέργειες κατάσβεσης, ενώ στην περιοχή πνέουν μέτριοι άνεμοι.