Έγκλημα στη Φοινικούντα: Ο ανιψιός δεν έχει αποδεχθεί την κληρονομιά του θείου του – Έρευνα της αστυνομίας στο σπίτι του

Νέα έρευνα στο κάμπινγκ της Φοινικούντας, αλλά και στο σπίτι του ανιψιού του δολοφονημένου ιδιοκτήτη, ο οποίος μέχρι στιγμής δεν έχει προχωρήσει σε αποδοχή της κληρονομιάς, έκανε η αστυνομία.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η έρευνα διατάχθηκε από την ανακρίτρια, με στόχο τον εντοπισμό ψηφιακών πειστηρίων.

Οι αστυνομικοί αναζητούν ηλεκτρονικές συσκευές, όπως υπολογιστές, που ενδέχεται να περιέχουν στοιχεία οικονομικών συναλλαγών ή συνομιλιών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, οι οποίες θα μπορούσαν να σχετίζονται με την προετοιμασία ή τον σχεδιασμό των επιθέσεων.

Σύμφωνα με τον αστυνομικό συντάκτη του Mega, Βασίλη Λαμπρόπουλο, οι αναλύσεις τηλεφωνικών κλήσεων, οι οποίες έχουν παραδοθεί, δεν φαίνεται μέχρι στιγμής να έχουν αποδώσει ουσιαστικά στοιχεία, γεγονός που προκαλεί προβληματισμό.

Πούλησε σπίτι του θείου του για 160.000 ευρώ

Την ίδια ώρα, η σύντροφος του ανιψιού του θύματος κλήθηκε να καταθέσει εκ νέου το πρωί της Δευτέρας (17/11), με την ανακρίτρια να εστιάζει σε όσα συνέβησαν πριν και μετά το διπλό φονικό.

Παράλληλα, αποκαλύφθηκε ότι ο ανιψιός του ιδιοκτήτη έχει προχωρήσει πρόσφατα στην πώληση ακινήτου που βρισκόταν στο όνομά του, έναντι 160.000 ευρώ, ενώ δεν έχει ακόμη υποβάλει αποδοχή κληρονομιάς.