Διπλή δολοφονία στη Φοινικούντα: Έφοδος της ΕΛΑΣ σε 2 καταστήματα στην Αθήνα – Ανήκουν στον φίλο του ανιψιού

Έρευνες σε δύο καταστήματα στην Αθήνα, των οποίων ιδιοκτήτης είναι ο 32χρονος φίλος του ανιψιού του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ στη Φοινικούντα, πραγματοποίησαν σήμερα στελέχη της ΕΛΑΣ.

Στόχος των ερευνών στις δύο επιχειρήσεις στο κέντρο της Αθήνας και συγκεκριμένα στο Κολωνάκι ήταν η συλλογή στοιχείων, ψηφιακών και άλλων, που σχετίζονται με τη διπλή δολοφονία, του 68χρονου ιδιοκτήτη του κάμπινγκ και του επιστάτη, την Κυριακή 5 Οκτωβρίου.

Η έρευνα έγινε ύστερα από εντολή της ανακρίτριας που χειρίζεται την υπόθεση, με τους αστυνομικούς του Ανθρωποκτονιών να κάνουν φύλλο και φτερό τους χώρους των δύο επιχειρήσεων.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο 32χρονος επιχειρηματίας ήταν ο πρώτος άνθρωπος με τον οποίο επικοινώνησε ο ανιψιός του θύματος αμέσως μετά τη δολοφονία του θείου του.

Επιπλέον, ήταν εργοδότης του 22χρονου που έχει συλληφθεί ως συνεργός στο στυγερό έγκλημα.

Ο ανιψιός έχει μιλήσει για αυτόν, κάνοντας λόγο για μία αδελφική σχέση και έναν επιχειρηματία που έδινε δουλειά στον κατηγορούμενο ως συνεργό: «Ο 22χρονος δουλεύει σε ένα μαγαζί το οποίο έχει ένας αδερφικός μου φίλος, ο ίδιος μάλιστα έχει και την καφετέρια που δούλευε ο 22χρονος και στην οποία τον είχα γνωρίσει. Για να καταλάβετε τι σχέση έχω με τον εργοδότη, μετά την επίθεση είναι το πρώτο άτομο που ζήτησα από την κοπέλα μου να καλέσει και να ενημερώσει, γιατί εγώ ήμουν σε σοκ και δεν μπορούσα να μιλήσω. Τον κάλεσε από το κινητό της γιατί το δικό μου βρίσκονταν σε σημείο της δολοφονίας», έχει πει ο 33χρονος.

Σύμφωνα με πληροφορίες, από τη μεριά του, ο εργοδότης του 22χρονου φέρεται να κατέθεσε μεταξύ άλλων: «Με τον ανιψιό του θύματος μας συνδέει φιλία. Με κάλεσε η σύντροφός του όταν έγινε το φονικό για να μου πουν τι έγινε και μου ανέφερε ότι ο ανιψιός ήταν σοκαρισμένος. Είμαι εργοδότης του 22χρονου φερόμενου ως συνεργού. Είναι καλό παιδί και τον ξέρω ως εργαζόμενο και μόνο. Ο ανιψιός γνώρισε τον 22χρονο στο μαγαζί μου. Ο ανιψιός του θύματος είχε έρθει στην Αθήνα δύο φορές πριν από το φονικό. Η μία ήταν τον Σεπτέμβρη και η άλλη φορά τον Οκτώβρη. Εγώ είχα πάει στη Φοινικούντα τον Αύγουστο. Επισκέφτηκα το κάμπινγκ αλλά δεν έμεινα εκεί, έμεινα σε ξενοδοχείο».

Υπενθυμίζεται ότι στις 4/11, ο 33χρονος ανιψιός του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ της Φοινικούντας και μοναδικός αυτόπτης μάρτυρας της διπλής δολοφονίας κατέθεσε εκ νέου στις Αρχές.

Επρόκειτο για την τέταρτη κατά σειρά κατάθεσή του, καθώς θεωρείται πρόσωπο-“κλειδί” για τη διαλεύκανση της υπόθεσης.

Εν τω μεταξύ, η ανιψιά του 68χρονου θύματος, μέσω της δικηγόρου της Κατερίνας Φραγκάκη, ζητά δικαίωση και πλήρη αποκάλυψη της αλήθειας.

«Δεν πιστεύει ότι δύο 22χρονα παιδιά ξεκίνησαν ξαφνικά από την Αθήνα για να κάνουν ένα τέτοιο έγκλημα. Είναι σίγουρο ότι υπάρχουν κι άλλοι που εμπλέκονται. Ίσως και από το συγγενικό περιβάλλον», δήλωσε η δικηγόρος στο MEGA.

Σύμφωνα με την ίδια, η οικογένεια ζητά να φτάσει η έρευνα «μέχρι τέλους», καθώς υπάρχουν ενδείξεις για οργανωμένο σχέδιο πίσω από τη δολοφονία.

Υπενθυμίζεται πως ο 68χρονος επιχειρηματίας διατηρούσε τεράστια περιουσία που, σύμφωνα με τη δικηγόρο, ξεπερνούσε τα 30 εκατομμύρια ευρώ.

Με δεδομένη τη μεγάλη περιουσία του, λοιπόν, οι ερευνητές θεωρούν ότι πιθανότατα το κίνητρο του εγκλήματος ήταν οικονομικό.