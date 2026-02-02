Έφυγε από τη ζωή ο δημοσιογράφος Νάκης Ιωαννίδης

Έφυγε από τη ζωή ο δημοσιογράφος Στυλιανός – Γαϊτάνος (Νάκης) Ιωαννίδης σε ηλικία 83 ετών.

Γεννημένος το 1943 στην Αθήνα, ο Νάκης Ιωαννίδης εισήλθε στον χώρο της δημοσιογραφίας το 1970 μέσω της εφημερίδας «Απογευματινή». Το 1971 μετακινήθηκε στη «Βραδυνή», στην οποία εργάστηκε για περισσότερα από δέκα χρόνια, έως το 1984. Ακολούθως συνεργάστηκε με τις εφημερίδες «Ελεύθερος Τύπος» και «Ελεύθερος Τύπος του Δημήτρη Ρίζου».

Κατά τη μακρόχρονη πορεία του στη δημοσιογραφία, ο Νάκης Ιωαννίδης υπηρέτησε κυρίως το καλλιτεχνικό ρεπορτάζ, αφήνοντας το δικό του αποτύπωμα μέσα από την καταγραφή και ανάδειξη της κοσμικής ζωής της πόλης, όπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση της ΕΣΗΕΑ.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΣΗΕΑ εκφράζει τη βαθιά του θλίψη για την απώλεια του συναδέλφου και απευθύνει θερμά συλλυπητήρια στους συγγενείς, τους οικείους και τους φίλους του.

Αύριο, Τρίτη (03/02) θα δοθεί τελευταίος αποχαιρετισμός στο Νάκη Ιωαννίδη, στις 18:30 στο Αποτεφρωτήριο Ριτσώνας.