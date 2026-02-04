Έφτασε στη Θεσσαλονίκη ο τρίτος τραυματίας οπαδός του ΠΑΟΚ – Θα νοσηλευτεί στη ΜΕΘ του “Παπαγεωργίου”

Έφτασε το μεσημέρι της Τρίτης το αεροσκάφος από την Τιμισοάρα με τον 20χρονο οπαδό του ΠΑΟΚ. Το ασθενοφόρο τον παρέλαβε και τον μετέφερε στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου.

Ο νεαρός οπαδός θα μεταφερθεί στο ΤΕΠ και θα νοσηλευτεί στη μονάδα εντατικής θεραπείας διότι είναι διασωληνωμένος. Από εκεί και πέρα θα κρίνουν οι γιατροί τι θα γίνει περεταίρω αφού δουν όλο τον ιατρικό του φάκελο από Ρουμανία και την κλινική του εικόνα.