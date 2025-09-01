Εφιάλτης για ηλικιωμένη στην Κηφισιά: Μπούκαραν στο σπίτι της, την έδεσαν και της άρπαξαν κοσμήματα και κάρτες

Τον απόλυτο τρόμο έζησε το πρωί της Δευτέρας 1/9 μια ηλικιωμένη στην Κηφισιά, καθώς ήρθε αντιμέτωπη με δύο ληστές.

Οι δύο κακοποιοί, πιθανότατα Ρομά, στις 10:10 το πρωί αφού εισέβαλαν σε ισόγειο διαμέρισμα επί της οδού Στροφιλίου, μέσω ανασφάλιστης μπαλκονόπορτας, έδεσαν τα χέρια της 89χρονης γυναίκας χρησιμοποιώντας δεματικά καλώδια και άρχισαν ανενόχλητοι να ερευνούν τον χώρο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Τελικά, χωρίς ευτυχώς να τη χτυπήσουν, αφαίρεσαν κοσμήματα, τραπεζικές κάρτες, καθώς και το κινητό της τηλέφωνο και διέφυγαν.

Η γυναίκα, όταν κατάφερε να λυθεί, κάλεσε την Αστυνομία και άμεσα στο σπίτι έσπευσαν αστυνομικοί.

Η ΕΛΑΣ έχει ήδη αρχίσει έρευνα για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των δύο δραστών.