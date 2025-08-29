Ανάβυσσος: Διάρρηξη “μαμούθ” σε πολυτελή βίλα Ουκρανών – Πάνω από 230.000 ευρώ η λεία των δραστών

Τους διαρρήκτες που εισέβαλαν στις 26 Αυγούστου σε πολυτελή βίλα, όπου διαμένει οικογένεια Ουκρανών, στην Ανάβυσσο ψάχνει η ΕΛΑΣ.

Οι δράστες μπήκαν γύρω στις 16:00 ανενόχλητοι στη μεζονέτα, παραβιάζοντας την μπαλκονόπορτα, και στη συνέχεια έκαναν το εσωτερικό άνω-κάτω.

Αφού εντόπισαν το χρηματοκιβώτιο, το άνοιξαν και αφαίρεσαν 82.800 ευρώ και κοσμήματα. Επίσης, ερεύνησαν και τους υπόλοιπους χώρους και αφαίρεσαν κι άλλα κοσμήματα από τα υπνοδωμάτια, καθώς και άλλα πολύτιμα αντικείμενα.

Έπειτα, πήγαν στο γκαράζ του σπιτιού και άρπαξαν ένα πολυτελές αυτοκίνητο και ένα ηλεκτρικό ποδήλατο.

Μάλιστα, προτού φύγουν, φρόντισαν να αφαιρέσουν το καταγραφικό από το κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης, ενώ η λεία της διάρρηξης υπολογίζεται σε πάνω από 230.000 ευρώ.

Μόνο τα κοσμήματα που κατάφεραν να πάρουν εκτιμάται πως έχουν αξία περίπου 150.000 ευρώ.

Οι αστυνομικοί κάνουν φύλλο και φτερό τη μεζονέτα, προκειμένου να εντοπίσουν κάποιο στοιχείο που θα τους οδηγήσει στους δράστες, ενώ λαμβάνουν καταθέσεις και σαρώνουν τις κάμερες της περιοχής.