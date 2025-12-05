ΕΦΕΤ: Ανάκληση των σοκολατακίων «Kinder Mix 3D pop-up» από την αγορά
Η ετικέτα δεν αναγράφει σωστά το αλλεργιογόνο συστατικό «αλεύρι σίτου»
Ο ΕΦΕΤ ανακοίνωσε την άμεση ανάκληση του προϊόντος «Kinder Mix 3D pop-up» βάρους 143 γραμμαρίων εξαιτίας προβλημάτων στην επισήμανση των αλλεργιογόνων ουσιών.
Η ανάκληση αφορά ολόκληρη την παρτίδα, μετά από διαπίστωση ότι η ετικέτα δεν αναγράφει σωστά το αλλεργιογόνο συστατικό «αλεύρι σίτου» στην ελληνική γλώσσα.
Μετά από σχετικές καταγγελίες καταναλωτών, κλιμάκιο του ΕΦΕΤ πραγματοποίησε έλεγχο στο συγκεκριμένο προϊόν και εντόπισε ότι η συσκευασία φέρει αναδιπλούμενη ετικέτα, η οποία καθιστά δυσδιάκριτες τις πληροφορίες για τα αλλεργιογόνα.
Ειδικότερα, το «αλεύρι σίτου» που περιέχει γλουτένη δεν εμφανίζεται σαφώς στην ελληνική γλώσσα, κάτι που παραβιάζει τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) 1169/2011 σχετικά με την επισήμανση τροφίμων.
Λόγω αυτής της ελλιπούς επισήμανσης, οι καταναλωτές που έχουν δυσανεξία στη γλουτένη ή ευαισθησία στα σιτηρά ενδέχεται να εκτεθούν σε κίνδυνο, καθώς δεν έχουν τη δυνατότητα να αναγνωρίσουν πλήρως τα αλλεργιογόνα στοιχεία του προϊόντος.
Ο ΕΦΕΤ ζήτησε την άμεση και ολοκληρωτική ανάκληση του «Kinder Mix 3D pop-up» από την ελληνική αγορά.
Στην ανακοίνωσή του, ο ΕΦΕΤ καλεί τους καταναλωτές που έχουν ήδη προμηθευτεί το προϊόν και παρουσιάζουν δυσανεξία στη γλουτένη να αποφύγουν την κατανάλωσή του, προκειμένου να προστατεύσουν την υγεία τους.
