ΕΦΕΤ: Ανακαλεί κατεψυγμένο μπιφτέκι λόγω σαλμονέλας

Ο ΕΦΕΤ ανακάλεσε τρόφιμο με την ονομασία «ΜΠΙΦΤΕΚΙ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΟ» με κωδικό παρτίδας 31102025 και ημερομηνία ανάλωσης έως 31.10.2026, που παράγεται από την επιχείρηση «Π.ΚΑΜΑΡΑΤΟΥ & ΣΙΑ ΕΕ» μετά από έλεγχο που αποκάλυψε την ύπαρξη σαλμονέλας.

Ειδικότερα, στο συγκεκριμένο προϊόν διαπιστώθηκε η παρουσία του παθογόνου μικροοργανισμού Salmonella spp.

Ο ΕΦΕΤ απαίτησε την άμεση ανάκληση – απόσυρση του συνόλου τής συγκεκριμένης παρτίδας από το ανωτέρω προϊόν ενώ βρίσκονται σε εξέλιξη οι σχετικοί έλεγχοι. Παράλληλα, καλεί τους καταναλωτές, που έχουν ήδη προμηθευτεί το ανωτέρω προϊόν, να μην το καταναλώσουν.