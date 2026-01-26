Δυτική Αττική: Εξαρθρώθηκε σπείρα που διέπραττε κλοπές σε καταστήματα – Εξιχνιάστηκαν 17 περιπτώσεις

Σε σύλληψη δύο ατόμων 19 και 21 ετών, μέλη συμμορίας που διέπραττε ληστείες και κλοπές σε καταστήματα στην Δυτική Αττική, προχώρησε η ΕΛΑΣ.

Η συμμορία που φέρεται να είναι υπεύθυνη για 17 κλοπές στην περιοχή δρούσε από το 2025. κυρίως μεταμεσονύκτιες έως πρώτες πρωινές ώρες και επέλεγαν καταστήματα που γνώριζαν ή είχαν επισκεφθεί. Φορώντας μάσκες και κουκούλες και με την απειλή όπλου η μαχαιριού ακινητοποιούσαν τους υπαλλήλους και έκλεβαν τις εισπράξεις ενώ σε μια από ληστείες τους τραυμάτισαν και έναν υπάλληλο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι δράστες χρησιμοποιούσαν κλεμμένες μοτοσυκλέτες για να αποφύγουν τον εντοπισμό από τις αρχές.

Την Πέμπτη 22/1 οι δύο κατηγορούμενοι είχαν πραγματοποιήσει ληστεία σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος στο Χαϊδάρι, απειλώντας υπάλληλο με όπλο και μαχαίρι και αφαιρώντας χρηματικό ποσό. Για την δράση της εγκληματικής ομάδας είχε συσταθεί ειδική ομάδα από την ΕΛΑΣ.

Η προανακριτική έρευνα έχει εξιχνιάσει 17 περιπτώσεις ληστειών και κλοπών σε Χαϊδάρι, Αιγάλεω και Περιστέρι.

Ενδεικτικό της θρασύτητας της δράσης τους αποτελεί το γεγονός ότι είχαν αποκρύψει αεροβόλο πιστόλι, μαχαίρι και γάντια που είχαν χρησιμοποιήσει στις εγκληματικές τους πράξεις σε θαμνώδες σημείο στον προαύλιο χώρο σχολικού κτιρίου στο Χαϊδάρι.

Κατά τις έρευνες στις οικίες τους κατασχέθηκαν ρουχισμός, 7 αμπούλες αερίου αεροβόλου, 2 τρίφτες, μικροποσότητα κάνναβης, ενώ είχαν αποκρύψει αεροβόλο πιστόλι, μαχαίρι και γάντια σε χώρο σχολικού κτιρίου στο Χαϊδάρι.

Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για σύσταση συμμορίας, ληστείες και κλοπές κατά συναυτουργία, παράβαση του νόμου περί όπλων, επικίνδυνη σωματική βλάβη και παραβάσεις περί εξαρτησιογόνων ουσιών.